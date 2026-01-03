Mundo

"Viene un boom económico": aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el miembro del Comando Venezuela en Colombia, César Pérez Vivas, aseguró a SEMANA que la detención de Nicolás Maduro marca el inicio de una nueva etapa democrática.

Redacción Mundo
4 de enero de 2026, 2:22 a. m.
César Pérez Vivas, dirigente opositor venezolano en Bogotá.
César Pérez Vivas, dirigente opositor venezolano en Bogotá. Foto: Dacio Olivo

Para César Pérez Vivas, dirigente opositor venezolano, perseguido político y exgobernador del estado Táchira, la caída del régimen en Venezuela este sábado, 3 de enero, representa un punto de quiebre histórico.

“Hoy ha ocurrido un evento fundamental para el inicio del proceso de recuperación de la democracia”, afirmó, al referirse a la captura y presentación ante la justicia estadounidense de Nicolás Maduro.

Desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se concentró una multitud de migrantes venezolanos este sábado, Pérez Vivas expresó el profundo respaldo de los venezolanos a la decisión impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto es por lo que hemos luchado durante años: que se respete la justicia y que los gobernantes entiendan que no son dueños de la vida de los pueblos”, sostuvo el dirigente opositor en diálogo con SEMANA.

El dirigente fue enfático en señalar que la responsabilidad por los crímenes cometidos en Venezuela no recae únicamente en Maduro. “Esta tarea debe completarse con la extracción de todos los miembros de la camarilla usurpadora: Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y todo el grupo que tanto daño le ha hecho al país”, dijo. A su juicio, solo así Venezuela podrá quedar “libre de esta banda criminal” y retomar el camino de la democracia y la libertad.

César Pérez Vivas
César Pérez Vivas Foto: Dacio Olivo

Pérez Vivas considera que el siguiente paso debe ser la instalación del gobierno elegido por los venezolanos el 28 de julio, cuando Edmundo González Urrutia resultó vencedor en las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio de 2024. “Aspiramos a que, una vez dadas las condiciones, se establezca ese Gobierno democrático junto a María Corina Machado e inicie el plan de recuperación integral del país”, explicó.

Consultado sobre su situación personal, confirmó que se encuentra fuera de Venezuela debido a la persecución directa del régimen. Recordó que el 6 de agosto Nicolás Maduro lo acusó públicamente, en cadena nacional, de promover actos terroristas.

“Había una orden para detenerme y tuve que salir del país para proteger mi integridad y poder seguir trabajando desde el exilio por la recuperación de la democracia”, relató.

En cuanto al futuro de la diáspora venezolana, Pérez Vivas aseguró que existe una enorme expectativa de retorno. “Muchos vamos a poder regresar de inmediato, apenas se instaure un gobierno de transición. Otros necesitarán más tiempo, dependiendo de sus realidades personales”, señaló.

Finalmente, se mostró optimista frente al panorama económico. Pronosticó una rápida recuperación impulsada por la reactivación de la industria petrolera, duramente golpeada durante los años de chavismo. “Viene un boom económico para Venezuela. Hay un compromiso de Estados Unidos para invertir en la recuperación petrolera, lo que se traducirá en crecimiento del producto interno bruto y desarrollo para el país”, concluyó.

