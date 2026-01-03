“Viva Venezuela libre y en democracia”: multitudinaria concentración de venezolanos en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

Una multitudinaria concentración de migrantes venezolanos, colombo venezolanos y colombianos que se solidarizaron con el pueblo venezolano, se concentró en la tarde de este sábado en la Plaza Bolívar de Bogotá.

Con la bandera tricolor de siete estrellas y gorras y afiches con mensajes alusivos a la libertad de Venezuela se observó gran cantidad de personas, provenientes del vecino país, quienes huyeron de la crisis económica y humanitaria que suma casi nieve millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Colombia, por ser el país más cercano, alberga en su territorio casi tres millones de ellos y retornados colombianos, de los cuales más de 500.000 se han radicado en Bogotá.

Sentimientos encontrados: alegría, nostalgia, temor y felicidad invaden a Diego Prieto, un migrante venezolano de 35 años, oriundo de Maracaibo, y quien emigró caminando en 2020 desde la frontera de La Guajira durante siete días hasta llegar a Bogotá, donde comenzó desde cero a reconstruir su vida.

“Por muchos años me quería despertar con esta noticia de que cayó el régimen de Nicolás Maduro y gracias a Dios hoy es una realidad, también gracias a la impronta y resistencia de María Corina Machado, que ha luchado tanto por la libertad. Viva Venezuela libre y en democracia, afirmó Prieto mientras se tomaba fotos con sus familiares en la plaza Bolívar de Bogotá.

Ciudadanos venezolanos se concentraron en la Plaza de Bolívar tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Dacio Olivo

Ni la lluvia apaciguó los gritos y las expresiones de alegría de los migrantes venezolanos, que como Diego ondeaban la bandera por una Venezuela en democracia.

Los ojos se le inundan de lágrimas a Virginia Zambrano y la voz se le quiebra cuando intenta comprender la noticia de que habrá una transición en Venezuela y que se restablecerá la democracia en su país, del cual salió huyendo del hambre en el año 2018.

La Plaza de Bolívar en Bogotá acogió a decenas de ciudadanos venezolanos que salieron a celebrar la captura de Nicolás Maduro. Foto: Dacio Olivo

Junto a sus hijos María Virginia y Jorge Andrés agradecen que Colombia los haya recibido y le diera la oportunidad de tener un nuevo hogar. “Siento una emoción muy grande, tenemos la esperanza de regresar a Venezuela y de que mis hijos sigan creciendo allá”, contó Zambrano en medio de la multitud.

El Gloria al Bravo Pueblo, el Himno Nacional de Venezuela, se escuchó con fuerza en la Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá.