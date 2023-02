A cuchillo se enfrentaron dos adolescentes en Bucaramanga, una murió y la otra fue aprehendida

Tras haber protagonizado una violenta riña en una cancha de fútbol, de la ciudad de Bucaramanga (Santander), una adolescente de 16 años murió producto de las puñaladas que recibió. Las autoridades detuvieron a la presunta responsable del homicidio.

Hasta la cancha del barrio La Inmaculada, ubicada al occidente de la capital santandereana, llegaron la tarde del martes 31 de enero dos adolescentes portando armas blancas. Las jóvenes fueron identificadas como Danna Yulitza Romero Vega y Vanesa Pedroza Chica, ambas de 16 años.

Danna Yulitza Romero Vega, era madre de un bebé de tres meses de nacido. - Foto: Facebook @DannaYulitza.

Las menores de edad, según versiones preliminares, habían pactado el encuentro para sostener una pelea y así supuestamente arreglar sus problemas. Tras cruzar un par de palabras, Danna y Vanesa comenzaron a hacerse lances con las armas cortopunzantes.

En medio del enfrentamiento, las dos adolescentes resultaron heridas. Sin embargo, Danna Yulitza sufrió la peor parte, pues su contrincante le propinó dos puñaladas en el pecho que la dejaron agonizante.

Minutos después, tanto Danna como Vanesa fueron auxiliadas y trasladadas hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde la primera ingresó a sala de reanimación y después fue sometida una cirugía. Pero, las heridas eran tan graves que no logró sobrevivir.

“Aquí llegó, prácticamente, en parada cardíaca y fue llevada a reanimación; luego se subió de timbre a sala de cirugía, donde se hicieron todas las maniobras correspondientes para tratar de conservar la vida de esta adolescente. Sin embargo, las heridas eran bastante críticas y a pesar de los esfuerzos realizados, falleció”, Javier Martínez, jefe de urgencias del HUS.

Las niñas se citaron en cancha del barrio La Inmaculada de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

Danna Yulitza Romero Vega, según se conoció, era oriunda del municipio de San Vicente de Chucurí y madre de un bebé de tres meses de nacido, quien estaría bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Todavía no puedo creer lo que ha pasado y me quedan cortas las palabras, no podré olvidar tantos recuerdo que pasamos juntos, prácticamente toda nuestras infancia, tantos momentos felices, todo lo bueno y malo que pasamos juntos. La extrañaré demasiado”, expresó un allegado de Danna.

Entre tanto, Vanesa Pedroza Chica resultó con heridas en sus brazos y aunque no revisten gravedad, continúa en observación médica. Esta joven fue aprehendida por la Policía y tan pronto sea dada de alta, será presentada ante la autoridad competente para su respectiva judicialización.

Por su parte, las autoridades de Bucaramanga indicaron que se están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer este violento suceso que enluta a una familia santandereana.

La joven falleció en el Hospital Universitario de Santander. - Foto: HUS

Mujer fue golpeada por su esposo

A prisión fue enviado un hombre de 28 años, quien maltrató física y psicológicamente a su pareja sentimental en la ciudad de Bucaramanga (Santander). La víctima, según la denuncia, fue atacada en dos oportunidades el mismo día por el hoy procesado, quien fue detenido en flagrancia.

La violenta situación se registró el pasado fin de semana, entre la noche del sábado y madrugada del domingo, cuando la pareja se movilizaba a bordo de un vehículo por el barrio Prados del Mutis. Justo cuando pasaban frente a un establecimiento comercial, inició la discusión.

El agresor, quien fue identificado como Marlon Fabián González Tapias, quería que su compañera se bajara del vehículo y fuera comprarle la comida, a lo ella se negó. En seguida, el hombre reaccionó de forma violenta y comenzó a insultar a su pareja.

“Luego él se baja, compra la comida y al subirse al carro la golpea consecutivamente en el rostro causándole graves heridas, además la insultó. Le profirió toda clase de groserías, luego le dio puños en la cabeza y la cara. Ella trató de defenderse”, dijo, a un medio local, el abogado William Mantilla, quien representa a la víctima.