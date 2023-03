A través de panfleto amenazan de muerte a mujeres Barrancabermeja, Santander

Las autoridades de Policía Judicial del Magdalena Medio santandereano analizan la veracidad de un panfleto a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que amenazan a un grupo de mujeres residentes en la comuna uno del municipio de Barrancabermeja.

En el pasquín, que fue entregado en físico en algunos barrios de dicha comuna e incluso publicado en redes sociales, se declara objetivo militar a seis mujeres. A estas personas, además, les dan 24 horas para abandonar el Puerto Petrolero por supuestamente “causar daño a la población”.

Seis mujeres fueron amenazadas mediante este panfleto. - Foto: A.P.I.

“Tienen 24 horas para que desocupen el sitio donde se encuentra cada uno de ustedes, por el bien de sus familiares y de cada una de ellas”, dice el panfleto.

La amenaza está dirigida a: “Sara la peli roja, Kelly, Angie Rentería, Sandra Isaza, María José y Lizeth Tatiana”. Y agrega que: “A partir de la fecha vamos a acabar con estas campaneras, no las queremos ver en ninguna de las cantinas (La Vanessa, Donde Feliz, La Repunta, El Muelle, La Campana) no queremos gente de Marihuano y todo el que afecte el pueblo”.

El panfleto a manos del coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado, comandante Policía Magdalena Medio, quien aseguró que se está investigando la procedencia del panfleto y veracidad del mismo. Así mismo, se tomaron medidas de seguridad para proteger a estas personas.

“Lamento y me llena de repudio que estos delincuentes sigan utilizando el tema de panfletos para intimidar a las personas y sobre todo, en esta ocasión, a mujeres que nos preocupa. Tan pronto recibimos la información, Policía judicial comenzó la investigación para establecer la veracidad de este panfleto”, dijo el coronel Cubillos Cancelado.

Y agregó que: “con las diferentes autoridades convocaremos una mesa de trabajo para tratar el tema de las personas que están relacionadas en este panfleto y así poder activar la ruta que nos corresponde a nosotros como autoridades”.

Autoridades analizan la veracidad del documento. - Foto: Alcaldía Barrancabermeja.

Cabe precisar que en Barrancabermeja se ha registrado un aumento del 135 % en asesinatos con respecto al 2021. En lo que va del año van 27 personas han muerto en hechos sicariales, entre estos dos mujeres.

Gobernador pide garantías de seguridad

Ante la ola de violencia que azota al Magdalena Medio, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le volvió a solicitar al Gobierno nacional la realización de un consejo de seguridad extraordinario para brindarles garantías a los ciudadanos y contrarrestar a los criminales.

“He pedido reiteradamente un consejo de seguridad al Ministerio de Defensa para hablar con los gobernadores de Bolívar, Antioquia, Cesar y Norte de Santander, para analizar la grave situación de violencia y orden público que se presenta en la zona del Magdalena Medio. Hay que aumentar operativos, la inteligencia, las investigaciones y que los responsables paguen”, afirmó el mandatario departamental.

Hasta el momento, por los crímenes que tiene azotado a Barrancabermeja y Puerto Wilches, las autoridades no han reportado capturas. Sin embargo, indicaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para establecer las causas y responsables.

El Clan del Golfo ya está acechando hacia el departamento de Santander. (Imagen de referencia). - Foto: AlCarajo.org/ Twitter/@AlCarajoOrg/Captura de video

“El Clan del Golfo ya está acechando hacia el departamento de Santander, nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”, indicó el mandatario departamental.