Casi 80 mil estudiantes iniciarán su temporada de vacaciones en Bucaramanga

Llegó uno de los momentos más esperados por los estudiantes de Bucaramanga y su área metropolitana, el receso escolar de mitad de año. Un período de tres semanas que inicia a partir de este viernes 10 de junio, según la Secretaría de Educación municipal.

De acuerdo con la entidad, 78 mil estudiantes de 47 instituciones educativas oficiales de la ciudad disfrutarán de este descanso que se extenderá hasta el próximo lunes 4 de julio, según quedó establecido en resolución firmada por la secretaría que, además, contempla actividades de desarrollo institucional para docentes y directivos docentes.

“Durante el año, hay cuarenta semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidos en dos períodos semestrales. De este tiempo cinco semanas son de desarrollo institucional y siete semanas de vacaciones para docentes y directivos docentes”, explicó la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

En ese sentido, el 4 de julio inicia el segundo período académico para los estudiantes, el cual se extiende hasta el 27 de noviembre. Entre tanto, las semanas de desarrollo institucional para docentes y directivos docentes comienzan el 13 de junio y terminan el 19 de junio de 2022.

“En ese tiempo los educadores realizarán actividades relacionadas con formulación, desarrollo, evaluación y revisión del proyecto educativo institucional”, agregó la secretaría.

¿Cómo ahorrar durante las vacaciones?

Pese a ser un tiempo de esparcimiento y diversión, las personas no deben pasar por alto que, una vez termine el descanso, las obligaciones financieras seguirán existiendo. Lo anterior no quiere decir que está mal disfrutar unas vacaciones de lujo, sino que debe hacerse de manera responsable para no afectar negativamente la condición económica del hogar.

Una primera recomendación de los expertos para lograrlo es elaborar un presupuesto. Este consejo no pasa de moda y es, quizá, la herramienta más útil a la hora de ordenar las finanzas personales y del hogar.

De acuerdo con el blog de Open Bank, esta es una estrategia que facilita el ahorro, puesto que desde el principio se establece el monto destinado para el paseo y se ajustan los gastos de manera que se adapten a dicha cifra.

Eso, previo al viaje, pero una vez inicien las vacaciones es fundamental respetar lo establecido. Al respecto, los expertos de Fintonic resaltan que es necesario llevar registro de los gastos y cerciorarse de que sean costos contemplados dentro del presupuesto. En caso de que no se esté cumpliendo, se sugiere revisar cómo se pueden equilibrar mejor.

Otro punto para tener presente es ser ‘cuidadoso’ con las compras. De acuerdo con el blog Cuida tu futuro de Solidario conmigo, usualmente los precios de ciertos bienes y servicios tienden a ser más caros en épocas de vacaciones, especialmente cuando de turistas se trata. Por ello, antes de realizar una compra, se aconseja cotizar en varios comercios antes escoger una opción.

Igualmente, se insta a los viajeros a evitar comprar por comprar y, en su lugar, escoger aquellos objetos o invertir en experiencias que sean de valor.

Es más, una forma de ahorrar durante las vacaciones es conocer la oferta gratuita de los puntos turísticos, como visitas a museos, recorridos por zonas históricas, paseos guiados, entre otras actividades que no requieran grandes cantidades de dinero.