Comerciante pagará 22 años de cárcel por intentar matar a su pareja con 24 puñaladas

Feminicidio en grado de tentativa fue el delito que la Fiscalía le imputó a Jorge Luis Suárez Rincón y por el cual en las últimas horas fue condenado por un juez a 22 años y seis meses de prisión, luego de ser hallado culpable en un proceso que inició tras ser capturado en flagrancia.

Hace tres años, el 30 de junio de 2019, cansada de los maltratos verbales y físicos, Yoleidis Yolanda Chávez, una mujer de nacionalidad venezolana, decidió terminar su relación sentimental con Suárez Rincón. Sin embargo, aquella determinación por poco le cuesta la vida.

Yoleidis dejó su natal Venezuela en 2017 y emigró a Colombia en busca de mejores oportunidades. Ese año llegó al municipio de Lebrija, donde entabló una relación de amistad con Jorge Luis, quien poco a poco se ganó su cariño y cinco meses después la conquistó.

#HayJusticia | La contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la #Fiscalía permitió que un juez condenara a 22 años y 6 meses de prisión a Jorge Luis Suárez Rincón, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, del que fue víctima su pareja. pic.twitter.com/SaICA1ErRe — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 17, 2022

Durante un año y nueve meses sostuvieron una relación sentimental, pero con el paso del tiempo Suárez Rincón, quien para la fecha era el administrador del hotel donde ella se hospedaba, empezó mostrar comportamiento agresivo y los maltratos físicos se hicieron constantes.

“Ese día él se acercó donde yo estaba sentada, me abrazó por la espalda y me dio un beso en el cuello, me dijo: ´Cielo, ya dejemos de pelear´”. Entonces yo le pedí que me soltara y ahí reaccionó agresivo, me agarró del cabello, me tiró al piso y me atravesó el cuchillo a un costado, era uno de los más grandes de la cocina. Ahí fue donde yo entendí que me estaba matando”, narró Yoleidis.

Pese a que la víctima, en una oportunidad denunció las agresiones, por manipulación psicológica perdonaba a Jorge Luis y continuaba con su relación. Incluso, las veces que se quedó sin trabajo, según cuenta, fue humillada y por necesidad permaneció bajo el mismo techo que su verdugo.

El brutal ataque duró varios minutos y ocurrió en el barrio Campo Verde, en Lebrija. Yoleidis Yolanda y Jorge Luis vivían en un tercer piso; sin embargo, los gritos de auxilio retumbaron en todo el edificio. Ella, en un aparente descuido del agresor, logró abrir la puerta y en su intento por bajar las escaleras, terminó rodando. Los vecinos la auxiliaron y alertaron a las autoridades.

“La víctima logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a sus vecinos, quienes llamaron a la Policía, que capturó en flagrancia a Suarez Rincón. La mujer duró un mes en un hospital donde lograron salvarle la vida”, informó Oliden Riaño, director de la Fiscalía en Santander.

Yoleidis sufrió perforación en los pulmones, su hígado, el riñón y las extremidades quedaron destrozadas, en total fueron 24 veces la que el filoso cuchillo cortó su cuerpo. Desde entonces ha sido sometida a cinco cirugías y está a la espera de otra que le realizarán en los próximos días.

Ahora, Yoleidis, quien agradece porque en su caso se hizo justicia, está enfocada en ayudar a otras mujeres a prevenir el maltrato y por eso hace un llamado para que denuncien pese al miedo que las embargue.

“Me siento muy agradecida porque se hizo justicia, hay que denunciar y no tener miedo para que mi historia no se repita. Me vi obligada a estar con ese hombre porque no tenía ingresos y necesitaba un techo para mis hijas”, agregó la víctima.