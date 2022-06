Contratista deberá pagar multa de $ 3.000 millones por demoras en la variante San Gil, en Santander

Luego de cinco años de retrasos e incumplimientos en la construcción de la variante San Gil, en el departamento de Santander, el Instituto Nacional de Vías (Invías) sancionó al contratista encargado de la misma con la imposición de una millonaria multa, dado que la obra solo ha avanzado en un 15 %.

Ante dicha situación, y luego de iniciar el proceso sancionatorio, el Invías determinó que la empresa Concay (contratista de la obra) debe pagar una multa por $ 3.000 millones, “por la desatención de las obligaciones contractuales establecidas en las cláusulas 1 y 14 del Contrato de Obra 1019 de 2018, Capítulo VII condiciones generales, numeral 7.14 Programa de Inversiones – del Pliego de Condiciones, el Instructivo MINFRA-MN-IN-6 Programa de Inversiones (Manual de Interventoría), respecto del Programa de Inversiones para los meses de mayo y junio de 2021″, explica Invías.

La variante San Gil tiene como propósito la construcción de 10 kilómetros de carretera nueva, un puente de 360 metros y un viaducto de 435 metros, que beneficiará a 50.000 residentes de los municipios Pinchote y San Gil, en el departamento de Santander.

“Con la variante, los vehículos dejarán de transitar por el interior del municipio de San Gil, lo que mejorará la seguridad vial y disminuirá los niveles de contaminación de la zona. Adicionalmente, se le brinda un mejor nivel de servicio a los usuarios y transportadores que transitan por el corredor vial. Este proyecto, que cuenta con una inversión superior a los $ 180.000 millones”, señala el Invías.

Aunque en el contrato está estipulado que esta obra debía ser terminada y entregada en enero de 2023, al momento presenta un avance físico del 15,78 %, según la entidad. De acuerdo con Invías, en mayo de 2022 quedó en firme la multa impuesta, cuyo monto “deberá pagar el contratista de obra dentro de los días siguientes o en su defecto será la aseguradora quien deba asumir el pago dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la resolución”.

Así las cosas, luego de la imposición de la multa, Invías se vería obligado a caducar el contrato, toda vez que no existe cumplimiento por parte del contratista del proyecto.

Por incumplimiento, contratista de la variante San Gil (Santander) deberá pagar una multa superior a los $ 3.000 millones.



Más información https://t.co/OLYMG0rMwA pic.twitter.com/ziAnxny5XU — INVÍAS (@InviasOficial) June 12, 2022

“Vamos detrás de que, o se recompone la ejecución o caducamos el contrato. Sin duda alguna, el caducar contratos y el no ejecutarlos en no tener la posibilidad de tener la obra en el corto plazo, pero no podemos seguir esperando un contratista incumplido”, sostuvo Juan Esteban Gil, director del Invías

Esta es una de las multas más grandes que se ha aplicado en las obras del país.

Vía colapsó 10 días después de ser inaugurada

Un tramo de la vía que conduce de Bucaramanga a Barrancabermeja colapsó este sábado 11 de junio, luego de que fuese entregada por el presidente de la República, Iván Duque, días atrás; el tramo hace parte de lo que se conoce como la Ruta del Cacao.

En el kilómetro 80, entre puente La Paz y Lisboa, se registró una pérdida importante de la calzada que fue entregada el pasado 1 de junio junto a las unidades funcionales (viaductos) 5, 6 y 7. El tramo hace parte de 25 kilómetros de calzada que fueron inaugurados ese mismo día.

Las obras iniciaron en agosto de 2018, generando empleo hasta la fecha a más de 8.715 personas en la región. Sin embargo, la ANI había anunciado que la entrega de estos tramos se daría en el mes de julio de este año, pero pese a los avances de la misma, se logró entregar un mes antes, por lo que a partir del 1 de junio más de 1.600.000 colombianos se beneficiarían de estos corredores viales.

A pesar de este avance, la concesionaria encargada del tramo reportó este sábado que la calzada sufrió un hundimiento en la Unidad Funcional 5. “Esto se dio debido a una filtración de agua por las fuertes lluvias de los últimos días, lo cual afectó un tramo de 100 metros de vía. Debido a la situación y con el ánimo de atender el tramo de manera ágil, se ha cerrado temporalmente el paso con el fin de analizar y establecer un plan de trabajo que permita su reconstrucción”.