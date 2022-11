Cuatro establecimientos fueron sellados en Cuadra Play en Bucaramanga, ¿cuál fue la causa?

Los días 7, 8, 24 y 31 de diciembre las tiendas podrán atender a su público desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche. Adicional a esto, en estos establecimiento será permitido el expendio y consumo de cerveza, siempre y cuando los establecimientos no estén localizados en un Residencial Neto tipo 1. No obstante, no se permite el consumo de bebidas distintas a la cerveza en estos establecimientos