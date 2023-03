De no creer: Un menor de edad fue atacado con un machete por bajar mangos en una finca de Santander

Un terrible hecho de violencia contra un menor de edad se registró en la ciudad de Bucaramanga (Santander). En las últimas horas, un niño, de 13 años, terminó con graves heridas en su cuerpo tras ser atacado con un arma blanca, tipo machete, por un adulto.

El reprochable caso se registró en zona rural del sector norte, cerca de La Cemento, hasta donde llegó el menor de edad en compañía de un grupo de amigos. El paseo, inicialmente, tenía como propósito pasar un momento agradable en las piscinas del Recrear de Colseguros.

Por unos mangos, el niño fue atacado cruelmente. - Foto: Getty Images

Sin embargo, los jóvenes cambiaron de planes y decidieron ir a un río. “Mi hijo es un muchacho que no es problemático, ni inquieto, yo le di permiso para que se fuera con los amigos. Pero resulta que no fueron al polideportivo, sino al río por el sector de La Cemento, donde hay varios lugares para bañarse”, dijo a Q’Hubo Bucaramanga la madre del niño.

El paseo transcurrió con normalidad y justo cuando iban de regreso hacia sus hogares, ocurrió el lamentable episodio. Los jóvenes avistaron un árbol de mangos y decidieron subirse a este para bajar algunos; sin embargo, no habrían tenido en cuenta que el árbol estaba en una propiedad privada.

Mientras estaban subidos en el árbol, algunos niños se percataron de que el dueño de la finca se acercaba y alcanzaron a bajarse. Pero, el menor de 13 años no contó con la misma suerte y cuando intentó salir del predio el hombre lo interceptó y lo agredió brutalmente con el machete.

“Los compañeros le gritaban que lo dejara, que no le pegara. Que lo iba a matar. Mi hijo dice que alcanzó a esquivar varios lances que iban para la cabeza. Esto hubiera sido trágico. El tipo lo dejó tirado, sangrando y mi hijo se desmayó”, agregó al diario local la madre del afectado.

El menor de edad fue atendido en el Hospital Local del Norte, en Bucaramanga. - Foto: Isabu.

Tan pronto el hombre dejó de golpearlo, los amigos lo llevaron inconsciente hasta la vía principal y de allí fue trasladado en un vehículo hasta el Hospital Local del Norte, donde se confirmó que presentaba politraumatismos y múltiples heridas en las extremidades, tanto superiores como inferiores.

“Le cogieron puntos en el antebrazo, las rodillas, las canillas, los pies, seis heridas que gracias a Dios no fueron profundas. No sé cómo no me lo mató. Lo peor es que yo conozco al que atacó a mi hijo, es un pensionado”, concluyó la progenitora, quien aseguró que ya interpuso la respectiva denuncia en la Fiscalía para que las autoridades investiguen lo ocurrido y judicialicen al agresor, toda vez que el ataque pudo terminar en tragedia.

Adolescente murió por bala perdida

Este martes 28 de marzo, se confirmó la muerte del adolescente 16 años, quien había resultado gravemente herido tras ser víctima de una bala perdida, en el sector norte de Bucaramanga. Durante más de 36 horas el joven se aferró a la vida y, aunque los médicos hicieron todo lo posible, la partida fue inevitable.

El menor de edad se encontraba en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Santander (HUS) desde la noche del pasado domingo, 26 de marzo, cuando se presentó el ataque en el barrio Café Madrid.

El proyectil impactó en la cabeza del adolescente. - Foto: Semana

“El paciente de 16 años, proveniente de la zona norte de la ciudad, ingresó como víctima de un proyectil por arma de fuego. Él llegó en malas condiciones, en estado crítico, recibió apoyo de inmediato por el equipo de urgencias y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, bajo pronóstico reservado”, explicó el HUS.