Denuncian hurto masivo de contadores de agua en Barrancabermeja, Santander

Para los habitantes del barrio Arenal, en la comuna uno de Barrancabermeja (Santander), la inseguridad en el sector se ha convertido en un “un constante dolor de cabeza” pues, según denuncian, los ladrones se llevan todo lo que encuentran a su paso e inclusive los dejan sin servicios públicos.

Este fin de semana, cuando más de 12 familias abrieron la llave del agua, el líquido no salió. Sin entender qué había pasado, salieron a revisar los medidos de agua y así encontraron el daño. Los bandidos se habían robado los medidores de las viviendas y los tubos estaban botando el agua.

“Esto es muy grave, amanecimos con 12 contadores robados, están dejando a la comunidad sin agua. A dónde vamos a parar con esta inseguridad, cuando no son los contadores son los cables y quedamos sin luz”, dijo un líder del sector.

Los vecinos de este barrio explicaron que este tipo de hechos no solo interrumpe la prestación del servicio público, también los golpea económicamente, ya que reparar los daños es “bastante costoso y tedioso”.

Enseguida, el daño fue reportado a la empresa de servicios públicos; sin embargo, antes de que ellos pudieran reparar fueron demasiados los metros cúbicos de agua que se perdieron y las calles del barrio alcanzaron a convertirse en pequeños ríos.

“Esto no es solo de ahora, desde hace muchos meses estamos viviendo la inseguridad en nuestra comunidad; aquí se roban todo lo visible, no podemos dejar nada afuera porque todo se lo llevan. Un día de estos nos arrancan las puertas de las casas y se las llevan, esto no pude seguir así”.

Ante esta problemática, los residentes del sector hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y realicen más patrullajes en horas en la noche por el barrio, para así frenar a los delincuentes, pues los hurtos se presentan en estas horas cuando la comunidad se encuentra de descanso.

“Pedimos a la Alcaldía distrital y a la Policía para que nos colaboren, que investiguen qué están haciendo con esos contadores y a dónde están llegando, necesitamos que realmente nos cuiden de los ladrones”, es su mensaje.

De acuerdo con las autoridades, estos hurtos se deben a que los materiales como cobre, bronce y piezas metálicas son los componentes que hacen atractivos los medidores de agua para su hurto y comercialización en bodegas de reciclaje o chatarrerías.

Sin embargo, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, aseguró que en el municipio se están adelantando acciones y operativos para evitar el robo de estas piezas, así como la verificación de chatarrerías donde posiblemente las están comprando.

“La policía del Magdalena Medio y la subsecretaría de Seguridad Ciudadana adelantaron una nueva jornada para la prevención en la venta de artículos hurtados o de dudosa procedencia, delito que incentiva el robo de partes de vehículos, cables, contadores, luminarias, celulares, motos, entre otros. Estamos avanzando en operativos de inspección y control en chatarrerías y establecimientos comerciales”, dijo el mandatario.

Agregó: “Invitamos a los comerciantes y compradores a abstenerse y verificar la procedencia de las mercancías, y de esta manera contribuir a la legalidad y seguridad de la Barrancabermeja”.