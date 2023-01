El colmo: estudiantes de un colegio de Bucaramanga están recibiendo clases en el piso

El pasado lunes, 23 de enero, cerca de 350 estudiantes del colegio Promoción Social sede C, ubicado en el barrio Regaderos, al norte de Bucaramanga (Santander), retornaron a sus aulas escolares. Sin embargo, el inicio de clases no ha sido como los alumnos esperaban; pues algunos de ellos no encontraron un pupitre dónde sentarse y reciben sus clases en el piso.

La situación se presenta debido al mal estado de las sillas y falta de recursos para repararlas, por lo cual permanecen arrumadas en los rincones de los salones. Estudiantes de preescolar hasta quinto grado se ven afectados con esta problemática.

Más de 50 pupitres están dañados. - Foto: Getty Images

“Tenemos la dificultad con los niños porque no tienen en dónde sentarse porque hay varios salones sin sillas. Para remediar la situación hemos citado a los chicos de forma alternada, por ejemplo, los de preescolar a segundo van de 7:00 a. m. a 9:00 y el resto de 9:15 a. m. hasta las 11:15 a. m.”, contó en entrevista radial Sandra Jerez, docente del colegio.

En la institución, además de la falta de sillas, los estudiantes deben convivir con problemas de humedad en los techos, puertas en mal estado e incluso reciben clases en salones que están divididos por improvisadas paredes.

La situación está afectando el proceso de aprendizaje de los niños y, por ello, tanto directivas como padres de familia, hacen un llamado a la Alcaldía y Secretaría de Educación de Bucaramanga, para que se gestionen los recursos necesarios y así poder solucionar esta problemática.

Vale mencionar que esta semana inició oficialmente el calendario académico en Santander, el pasado lunes 23 de enero cerca de 242 mil estudiantes retornaron a las aulas escolares en los colegios oficiales de los municipios no certificados.

Estudiantes del Instituto Promoción Social del Norte, Bucaramanga. - Foto: Instituto Promoción Social.

Cupos escolares disponibles

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Santander, para este año la meta es recibir 148 mil estudiantes en los 82 municipios no certificados, pero hasta el momento en el sistema figuran 126 mil, es decir, 22 mil menores de edad que están en edad escolar no han sido matriculados.

“Desde la Secretaría de Educación estamos haciendo la invitación a los padres de familia para realizar la inscripción de sus hijos que inician su etapa escolar. Buscamos que ningún niño o niña se quede fuera del sistema educativo”, manifestó el secretario de Educación, Bernardo Patiño Mansilla.

En la capital santandereana, a la fecha, hay 4.000 cupos escolares (de primaria y bachillerato) disponibles. De acuerdo con la Secretaría de Educación de la ciudad, 77.000 estudiantes retornaron a las aulas de clase el lunes, 23 de enero.

En Floridablanca, a diferencia del resto de municipio, las clases iniciaron el pasado lunes, 16 de enero. En esta localidad, la proyección de estudiantes es de 30.500, sin embargo, hasta ahora figuran 28.000 matriculados, es decir que hay cerca de 2.000 cupos disponibles. El Instituto Empresarial Gabriela Mistral no tiene cupos.

En Santander hay 272 instituciones educativas oficiales. - Foto: Gob. de Santander.

Entretanto, en Piedecuesta el calendario académico inició para 24.600 estudiantes, este es el municipio con menor cantidad de cupos escolares disponibles. Según la Secretaría de Educación municipal, a la fecha hay 700 cupos disponibles.

Finalmente en Girón, hay 24.400 estudiantes matriculados en los colegios oficiales, sin embargo, durante el primer día de clases asistieron un poco más de 20 mil. Actualmente, en este municipio hay cerca de 1.600 cupos disponibles.

“El llamado es para que los padres de familia y acudientes inscriban en la institución educativa más cercana y de manera gratuita a sus hijos, para recibir educación con calidad”, puntualizó el funcionario.