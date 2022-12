Hoy cumple 400 años de historia Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia

La ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, se ha caracterizado por ser un territorio de gente pujante, trabajadora, honesta y berraca. Valores que busca resaltar hoy, 22 de diciembre, cuando celebra sus 400 años de historia.

“Es un día muy especial, quizá de los más importantes de nuestro gobierno, hoy cumple 400 años la Ciudad Bonita de Colombia”, escribió el alcalde de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas Rey, con un emotivo video resaltando lo mejor de esta tierra.

Las autoridades administrativas tienen todo listo para festejar por todo lo alto este aniversario, donde en medio de la celebración habrá espacio para los emprendedores, las actividades culturales y los eventos musicales para el disfrute de propios y visitantes.

“Permítanme dejarles esta reflexión: en 1622 nació Bucaramanga, en 2023 está naciendo nuestro futuro”, aseveró el mandatario de la ciudad, que ha sido un polo turístico de esta región del país en los últimos años.

Así las cosas, este jueves desde las 10:00 a.m., los bumangueses y los visitantes podrán gozar de los eventos que se realizarán en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con el Gran Concierto de Cumpleaños, por lo que estarán cerradas las carreras 11 y 12, entre calles 34 y 36, desde las 10:00 a.m. y hasta las 2:00 a.m. del viernes 23 de diciembre.

Fabián Corrales, Jhonny Rivera y el Combo Original de Pastor López, el cual está encabezado por el hijo del fallecido cantante de música tropical, son los principales artistas del concierto.

La nómina de artistas invitados está además conformada por:

Orquesta de la Policía Nacional (tropical)

Orquesta Tropical Swing (tropical)

Orquesta Los De La KY (tropical)

Orquesta Fiesta Latina (tropical)

Orquesta Rey and Rey (tropical)

Zona 8 (Vallenato. Agrupación del acordeonero Rolando Ochoa)

Adith Agudelo (Vallenato)

Richi Oviedo y la Popular Style (cumbia)

Natural Family Crew (urbano)

Asimismo, habrá espacio para más de 30 emprendimientos entre comidas, bebidas y otros artículos “para transformar a esta zona del centro de la ciudad en una verdadera fiesta para todas las familias. Será un cumpleaños con todos los ingredientes de una fiesta navideña muy colombiana y muy tropical”, indicó el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT).

Adicional a esto, a las 7:00 p.m. se desarrollará un videomapping desde la Casa Galán y a las 8:00 p.m. un videomapping desde la Catedral de la Sagrada Familia. También se podrá disfrutar de las Rutas Caravanas de Diciembre que realiza el IMCT.

“En total, esperamos a más de 8.000 personas en las 16 horas de programación. Recordamos que tendremos cierres viales en el perímetro comprendido entre la carrera 12 hasta la carrera 9 y desde la calle desde la 35 hasta la 36″, agregó el IMCT.

Entre los hitos destacados de esta celebración se encuentra la creación del billete Bucaramanga 400, por parte de los coleccionistas César Suárez y Eduardo Rentería, quienes durante cinco meses se dieron a la tarea diseñar este distintivo para rendirle homenaje a la también llamada ‘Ciudad de los Parques’.

En el billete se pueden observar monumentos representativos de la ciudad. - Foto: Cortesía.

El billete mide 20 centímetros y está diseñado en papel propalcote; en este se pueden detallar imágenes de sitios emblemáticos de la ciudad como El Viaducto Provincial, La iglesia San Laureano, La Iglesia de la Sagrada Familia, el Monumento de los fundadores y el escudo de Bucaramanga.

Además, el billete va acompañado por un folleto, que hace las veces de estuche, donde se puede encontrar la historia de la fundación de la Ciudad Bonita, el escudo, la flor simbólica de la ciudad; datos “pocos conocidos” entre los habitantes de la capital santandereana.

Con el propósito de que tanto propios como turistas, según los creadores, puedan adquirir este billete único en la historia de la ciudad, se imprimieron 300 ejemplares. Cada uno de ellos es único y están enumerados desde el 001 hasta el 300, los cuales serán venidos al público por un valor de $20.000.