Indignante: murió un perro que fue lanzado desde un piso 15 en Piedecuesta

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Santander, esta vez en el municipio de Piedecuesta, donde denunciaron el cruel final de un perro luego de que este ingresara a un conjunto residencial.

A través de redes sociales, Camila Romero, la dueña de ‘Mike’, un cachorro de color negro, denunció la salvaje forma en la que asesinaron a su mascota al interior del conjunto Zafiro. De acuerdo con la joven, un persona, hasta el momento desconocida, habría lanzado al perro desde el piso 15 de una de las torres de edificios.

“Salió de la casa sin darme cuenta, pasados unos minutos me doy cuenta que no estaba en casa y salimos a buscarlo por los alrededores, pero no lo encontramos. Siendo aproximadamente las 3:00 de la tarde fue encontrado sin vida cerca a la torre 1 del Zafiro, en Piedecuesta”, relató la joven.

Le pido a la @PoliciaBmanga investigación inmediata de este hecho atroz contra un perrito en Piedecuesta. Los animales hacen parte de nuestras vidas, protegerlos es un deber. @darcyquinnr @florezjavier @alcpiedecuesta @CARCDMB. https://t.co/XzM7qJw1pH — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) May 9, 2022

Y agregó que en medio de las indagaciones que hicieron, “los vecinos nos contaron que fue lanzado por una persona desde el décimo quinto (15) piso de la torre donde fue hallado sin vida. Desconocemos cómo pudo llegar mi perrito hasta ese lugar (...) El vigilante nos dijo que no sabía quiénes eran las personas que vivían en ese apartamento”.

El indignante hecho ya fue denunciado formalmente ante las autoridades, con el propósito de hacer que la persona que le causó la muerte a ‘Mike’ responda por la muerte del animal. “Pedimos que investiguen, cosas como estas afectan mucho a la familia y en especial a los niños”, dijo la denunciante.

Las autoridades administrativas municipales y departamentales, a su vez, exigieron dar con la identificación del responsable del atroz hecho.

Por su parte, Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía ambiental para que investiguen la muerte de ‘Mike’ y así judicialicen al responsable.

“Pido establecer la identidad del individuo que cometió semejante atrocidad. El que es capaz de lanzar un perrito desde un piso 15 no puede estar bien de la cabeza”, dijo el mandatario a través de Twitter.

Pido a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaBmanga establecer la identidad del individuo que cometió semejante atrocidad. El que es capaz de lanzar un perrito desde un piso 15 no puede estar bien de la cabeza. pic.twitter.com/OIiWC08f0D — Mario José Carvajal Jaimes (@mariojcarvajal) May 9, 2022

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, también se pronunció y rechazó el repudiable hecho. “Le pido a la Policía Bucaramanga investigación inmediata de este hecho atroz contra un perrito en Piedecuesta. Los animales hacen parte de nuestras vidas, protegerlos es un deber”.

Para el próximo miércoles 11 de mayo a las 7:00 de la noche, los dueños de ‘Mike’ y varios defensores de los animales convocaron una velatón frente a la portería del conjunto Zafiro, en Piedecuesta, esto con el propósito de exigir justicia.

“Invitamos a los testigos que colaboren con la justicia, esta vez fue un perrito, mañana puede ser una persona, todas las vidas valen igual”, expresó un defensor.

En Envigado, Antioquia, también mataron un perro

En el municipio del sur del Valle del Aburrá fue encontrado en plena vía pública el cuerpo de un canino que fue despellejado, hecho que causó indignación en la comunidad.

El cuerpo del perro fue encontrado por las autoridades ambientales sobre la cebra de una calle del barrio Mesa. Entre tanto, la Policía avanza en la investigación, realizando seguimiento en las cámaras de seguridad para dar con el responsable de este caso de maltrato animal.

Al respecto, la Policía Metropolitana ofreció hasta cinco millones de recompensa a quien brinde información acerca de la persona que cometió este atroz asesinato. Así lo confirmó el general Javier Martín Gómez: “Ofrecemos una recompensa de cinco millones de pesos a la persona que nos dé información del desalmado que sometió al animalito a esa situación, para poderlo meter a la cárcel”.

Transeúntes pudieron observar la carne viva del animal que fue asesinado, al que posteriormente le arrancaron toda su piel. El cuerpo fue trasladado por funcionarios del espacio público a la unidad forense de la Universidad Remington. El caso ya está en poder de la Fiscalía.