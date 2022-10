Inusual forma de protesta: líderes ambientales llevaron inodoro a audiencia donde se define futuro de páramos en Santander

Este jueves en el Auditorio Mayor del Parque del Agua, del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) se desarrolla la audiencia pública para discutir la delimitación del páramo de Santurbán, de esta actividad participan las ministras de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural y una delegación del ministerio de Minas y Energía; congresistas, activistas de Bucaramanga, estudiantes universitarios y la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La audiencia pretende poner sobre la mesa las solicitudes y propuestas que se tienen, desde los diferentes gremios, para proteger y conservar los ecosistemas naturales, entre estos los páramos de Santurbán y Almorzadero, los cuales en los últimos años han sido temas de debates que no llegan a ninguna conclusión.

Pues, en el 2017 el fallo de la tutela T-361 ordenaba a MinAmbiente delimitar formalmente el páramo de Santurbán, teniendo como plazo año. Sin embargo, cinco años después, con la gestión administrativa de la cartera ambiental, solo se ha logrado acuerdos con tres municipios santandereanos de los 40 afectados: Vetas, Matanza y El Playón.

“El Ministerio no puede seguir haciendo oídos sordos y hablando sobre el páramo con quienes no habitan en el páramo, trayendo personas ajenas de la ciudad de Bucaramanga y otras partes del país, cuando no están reuniéndose realmente con la gente afectada”, expresó Fredy Alonso Maldonado Vera, líder campesino del Páramo de Santurbán.

Precisamente, como crítica a la gestión de los ministerios involucrados en este proceso de delimitación del páramo y regularización de la minería, un grupo de líderes ambientales asistentes a la audiencia llevó un inodoro, desadorado con una fuente hídrica, y un muñeco alusivo a un frailejón.

De acuerdo con los creadores de esta propuesta, en Santander se está viviendo una problemática preocupante debido a la contaminación de las fuentes hídricas, que en los últimos meses se ha evidenciado en mayor medida.

“El inodoro representa cómo baja el agua de los páramos limpia y las ciudades la entregan contaminada con los desechos humanos y con las aguas negras, entre otras cosas. No tenemos en Colombia proyectos que realmente ayuden a transformar la materia orgánica para abono, para otros fines y recuperar el medio ambiente”, explicó Rosa Rodríguez, líder de la Mesa Nacional de Páramos.

Y agregó que “necesitamos adquirir compromisos para que cada persona ayuda a cuidar y transformar nuestro medio ambiente sin causar daño”.

Mientras los ambientalistas solicitan medidas por parte del Gobierno Nacional para la protección y conservación del Páramo de Santurbán, campesinos y mineros ancestrales también reclaman a las autoridades una reglamentación para poder ejercer legalmente sus actividades en el área de influencia de este delicado ecosistema.

A este pedido se ha unido el alcalde de California, Santander, Genny Gamboa, quien aseguró que en ese municipio hay en total ocho asociaciones identificadas de pequeña Minería Ancestral Tradicional que no están formalizadas, es decir, más o menos 400 familias que subsisten de la actividad, pues el 5 % de la economía municipal depende de la agricultura, en la parte de las veredas de abajo, pero la mayoría de su economía es de la minería.

“Desde el primer momento que yo ejerzo como alcaldesa, esa ha sido mi solicitud al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas, a través de la Agencia Nacional de Minería, a que pongan los ojos en California y de una vez solucionen la situación de los pequeños mineros. Tenemos la percepción de que este código de minas está hecho para las grandes multinacionales, convirtiendo al pequeño minero ancestral tradicional en ilegal, siendo perseguido y hasta, en este caso, asesinado”, expresó la alcaldesa.