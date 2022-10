Fleteo en Bucaramanga: otro ciudadano fue víctima de millonario robo

Nuevamente los delincuentes hicieron de las suyas en la ciudad de Bucaramanga. En las últimas horas, un hombre fue interceptado por una pareja de atracadores que lo intimidaron con arma de fuego para despojarlo de una gruesa suma de dinero, la cual había retirado de una entidad bancaria.

La tarde del miércoles, la víctima acudió a la sucursal de Bancolombia, en el centro comercial Megamall, donde retiró cerca de 22 millones de pesos. Una vez terminó la diligencia, salió del lugar y abordó su vehículo con destino a su vivienda, pero en el recorrido le salieron los “amigos de lo ajeno”.

Justo en la calle 18 con carrera 24 del barrio San Francisco, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le cerraron el paso y lo amenazaron con una pistola para que entregara el dinero, que llevaba en un maletín.

“Acababa de salir de Bancolombia y fui víctima de un fleteo, traté de poner resistencia echando el carro para atrás y me dispararon al carro, se me vinieron a partirme el vidrio; pero preferí abrirles la puerta antes de que me hicieran daño”, contó el afectado en entrevista radial.

Así los delincuentes lograron apoderarse del dinero en vía pública y ante la mirada atónita de los testigos, quienes no pudieron hacer nada, pues los asaltantes habrían amenazado con dispararles. Para cuando los uniformados de la Policía acudieron al lugar, estos sujetos ya habían desaparecido.

Este es el segundo fleteo que se registra en menos de 15 días en la ciudad de Bucaramanga, donde el pasado 22 de septiembre también un comerciante sufrió un atraco en condiciones similares.

El millonario fleteo ocurrió en la carrera 23 entre calles 36 y 37, en cercanías al parque Bolívar. Por allí, hacia las 11:30 a. m., se movilizaba un comerciante a bordo de una camioneta, tras retirar cerca de 280 millones de pesos de una entidad bancaria de este sector.

El hombre fue interceptado por tres sujetos, quienes se movilizaban en motocicletas y lo intimidaron para que entregara el dinero. “Al trasladarse a su empresa, delegó a un empleado para que ingresara el dinero al lugar, pero en ese momento fue sorprendido por unos sujetos quienes lo amedrentan y despojan de la maleta donde estaba el dinero”, explicó el coronel Misael Quiroga, comandante de Operativo de la Policía de Bucaramanga.

En un intento evitar el hurto, el “empresario reaccionó contra uno de estos sujetos, golpeándolo con su vehículo. Esta persona, posteriormente en alto grado de la alteración, fue subido a una ambulancia, de la cual se bajó tres cuadras adelante”, agregó el coronel Quiroga.

De acuerdo con la investigación, el motociclista arrollado también sería parte de la banda delincuencial que cometió el fleteo y en el momento estaría cumpliendo el obstáculo, es decir, que buscaba cerrarle el paso a la víctima mientras sus cómplices lograban huir del lugar, en el cual quedó abandonada una motocicleta.

Tras intimidar a los paramédicos de la ambulancia, el supuesto herido salió corriendo con rumbo desconocido. Sin embargo, tanto él como los otros delincuentes habrían quedado captados en cámaras de seguridad del sector, cuyos videos están siendo analizados por un grupo especial de la Policía y CTI de la Fiscalía.

“Tenemos identificación facial de ellos y testimonios. Sin embargo, ofrecemos una recompensa de hasta diez millones de pesos a quien colabore con la identificación y ubicación de estos sujetos”, sostuvo el coronel.