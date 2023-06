Marcha en Bucaramanga contra el gobierno de Gustavo Petro: conozca la hora y el recorrido de la convocatoria

Este martes, 20 de junio, los bumangueses saldrán nuevamente a las calles de la ciudad para alzar su voz de rechazo en contra de las reformas y el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Marcha de la Mayoría, como ha sido denominada esta jornada de movilización por la oposición, en la Ciudad Bonita iniciará hacia las 10:00 a. m. Los manifestantes se concentrarán en el sector conocido como Puerta del Sol y desde allí caminarán por toda la carrera 27 en dirección hacia el Centro y finalizará en la Plaza Cívica Luis Carlos Sarmiento, ubicada en pleno corazón de la capital santandereana.

Marcha de la Mayoría en Bucaramanga. - Foto: Cortesía

“Estamos seguros de que habrá una gran manifestación de personas que no votamos por este gobierno y algunos que posiblemente votaron y están muy preocupados porque hoy en día se está viendo más violencia, más improvisación en todas las reformas”, sostuvo uno de los organizadores de esta movilización en Bucaramanga.

Para evitar alteraciones del orden público, las autoridades de Santander activaron dispositivos de seguridad, en los cuales participarán la Policía, el Ejército, la Gobernación de Santander y autoridades municipales.

“Junto a nuestra Fuerza Pública y el Ministro Público monitorearemos el minuto a minuto para garantizar el derecho a la protesta pacífica. Hacemos un llamado a la tolerancia y el respeto, seguimos garantizando el bienestar de la comunidad”, indicó la Alcaldía de Bucaramanga.

En los diferentes sitios de concentración estarán desplegados uniformados de la Policía y el Ejército con el fin de garantizar la seguridad de cada persona que salga marchar durante este marte, 20 de junio.

Sin embargo, vale precisar que, debido a las obras de remodelación que adelanta la administración municipal, la plazoleta cívica Luis Carlos Galán está cerrada, por lo que se tiene previsto que la marcha llegue solo hasta la carrera 15 con calle 36.

La manifestación busca enviar un mensaje contundente de rechazo al Gobierno y sus polémicas reformas. La convocatoria nació de forma espontánea en uno de los llamados Space o salas de conversación de Twitter. Desde entonces, el efecto “bola de nieve” ha sido claro.

La convocatoria, además de Bucaramanga, cobija a la mayoría de ciudades capitales de Colombia, así como Miami, Estados Unidos, donde hay una gruesa población de colombianos.

“Yo saldré a la calle porque Colombia ha sido la suma de los esfuerzos de muchos que lo dieron todo por Colombia, personas que no mataron, ni secuestraron, ni violaron a mujeres, ni a menores. Colombia no es un paraíso, pero tampoco es la bazofia que nos vende Petro. Colombia no nació el 7 de agosto del año pasado”, dijo el periodista Diego Santos, uno de los principales líderes de la manifestación, en diálogo con SEMANA.

La marcha saldrá desde el sector La Puerta el Sol. - Foto: Marcha 28 mayo Bucaramanga - Foto:@MarwinTavera

En cuanto al transporte, en Bucaramanga el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) Metrolínea de la capital santandereana informó que este evento podría generar retrasos en varias rutas, por lo que le pide a la ciudadanía programar sus viajes teniendo en cuenta las vías por donde irá la marcha.

Por esta manifestación ciudadana se podría ver afectada la calle 36 en sentido oriente-occidente y podrían presentarse desvíos en rutas como:

