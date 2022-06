Mujer atacada por sicarios se debate entre la vida y la muerte en Bucaramanga

Un nuevo acto de violencia a mano armada se presentó en la ciudad de Bucaramanga (Santander), donde una mujer resultó gravemente herida luego de recibir un impacto de bala cuando se movilizaba cerca del Estadio Alfonso López.

El hecho se registró hacia las 12:10 p. m., de este martes, cuando una pareja transitaba a bordo de una motocicleta por la calle 10 con carrera 30. De acuerdo con reportes preliminares, minutos antes del ataque un hombre llegó al sector e ingresó a una tienda a esperar a las víctimas.

Según testigos, tan pronto observó que la pareja se acercaba, salió del establecimiento, corrió hacia ellos y les disparó, logrando impactar a la joven que iba como parrillera. Esta mujer respondería al nombre de Jesica María Salguero, de 23 años.

La mujer fue auxiliada y trasladada hacia la clínica La Merced, pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser remitida hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo pronóstico reservado y en delicado estado de salud.

Tras el hecho, el pistolero escapó con un cómplice que lo estaba esperando metros adelante, en una motocicleta. Al parecer, el hecho estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas y estaría dirigido contra el compañero sentimental de Jessica, identificado como Jonathan y quien iba manejando la motocicleta.

“Él me llamó y me dijo, “hermana suba rápido acá al Estadio”. Cuando llego solo veo a mi hermano llorando y me dice “le pegaron un tiro a mi mujer””, contó la cuñada de la víctima.

De acuerdo con la familiar, el responsable de la agresión sería un hombre conocido como “Julián Búcaros”.

“Este muchacho ya le hizo el primer atentado a mi hermano, ahora vamos con el segundo. Él dice que va a acabar con todos nosotros, pero nosotros qué culpa tenemos de los problemas que él tuvo con mi hermano en la cárcel. Él no se puede creer un Dios para acabar con la vida de las personas”, agregó la familiar.

Ante dicha situación, la familia afectada pide a las autoridades que realicen mayores controles de seguridad y capturen cuanto antes al responsable del hecho que mantiene una joven luchando por sobrevivir.

“Mi cuñada está muy grave, mi hermano gracias a Dios no recibió ningún impacto. Necesitamos que se haga justicia, porque ese tipo ese un peligro en la calle”.

Al lugar acudió personal de la Policía, quienes acordonaron la zona y realizaron la inspección técnica del lugar con el propósito de recopilar material probatorio para dar con la ubicación y judicialización del agresor, quien habría sido captado por las cámaras de seguridad del sector.

Motociclista falleció en trágico accidente en Bucaramanga

Un joven de 20 años falleció luego de protagonizar un terrible accidente de tránsito en la ciudad de Bucaramanga, en donde también resultó lesionada una mujer.

El siniestro ocurrió en la Avenida Quebradaseca, con carrera 32 A, en el barrio San Alonso, cerca al Centro Comercial Megamall, lugar donde la noche del pasado domingo Daniel Jossue Gil Barroeta perdió el control de la motocicleta, de placas VFH-83F, que conducía, al parecer, por exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 9:00 p. m. Daniel Jossue se estrelló contra un separador de la vía, el fuerte impacto lo dejó tendido sobre uno de los carriles e inconsciente. Gerarlenys Kaina Delgado Torrealsa, de 21 años, quien lo acompañaba como parrillera, también cayó sobre el asfalto.

Los dos jóvenes, de nacionalidad venezolana, fueron auxiliados por la comunidad y trasladados en una ambulancia hasta la Clínica La Merced, donde una hora después de haber ingresado, y mientras recibía atención médica, se reportó el fallecimiento.