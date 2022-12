Viajeros denuncian que han perdido sus vuelos por protestas de taxistas en Girón, Santander

Seis horas completa la protesta y plan tortuga que adelantan más de 200 taxistas entre el municipio de Girón y Lebrija, en Santander. Esta situación, además de generar traumatismos viales, está afectando a los viajeros del Aeropuerto Internacional Palonegro, debido a que no pueden llegar a tiempo a sus destinos.

A esta hora la caravana, que avanza muy lento, del gremio amarillo se encuentra en inmediaciones del peaje de Lebrija. Los conductores decidieron parar sus rutinas habituales, para manifestarse y exigir que nuevamente haya presencial de autoridades de tránsito y de la Policía, para así poder combatir el transporte informal que ha ido ganando espacio en el aeropuerto.

Aunque los taxistas, inicialmente, manifestaron que no bloquearían ninguna vía, el plan tortuga ha causado embotellamiento en la ciudad, retrasos en las rutas de transporte tanto municipales como departamentales e incluso ha ocasionado que algunos usuarios del aeropuerto pierdan sus vuelos por no poder llegar a tiempo.

“Tengo un vuelo para Medellín, pero desde el sector de Puerta Grande solo he podido avanzar 100 metros en 45 minutos. Me tocó bajarme del carro y llamar a un amigo que tiene moto para que me ayude a llegar al aeropuerto, porque no hay otra forma de pasar”, dijo un viajero.

Hasta el momento, el Aeropuerto Palonegro continúa funcionando con normalidad. Sin embargo, la vía de acceso a este lugar se encuentra casi desolada, toda vez que solamente las motocicletas logran pasar entre los taxis que ocupan los carriles viales.

La situación llama la atención, toda vez que los taxistas salieron a protestar para que las autoridades realicen mayores controles que permitan combatir la ilegalidad, pero hoy es la única opción que tiene los viajeros para poder llegar al aeropuerto.

“No están considerando a los usuarios que tenemos un vuelo programado hace meses. En este momento yo ya tenía que estar abordando el vuelo con mi hija y con sus amigos de undécimo por su viaje del prom. Ya no hay más vías porque las alternas están bloqueadas, no hay posibilidad y estamos perdiendo los vuelos. Íbamos Bucaramanga-Bogotá y Bogotá-Cartagena, estamos perdiendo hasta la conexión”, señaló otro usuario de esta terminal aérea.

Uniformados de la Policía y personal de la Dirección de Tránsito de Girón hacen presencia en el lugar, con el propósito de evitar que cualquier inconveniente o hecho de intolerancia entre los usuarios de esta importante vía que, además, conecta con Barrancabermeja, el Magdalena Medio y otras regiones del país.

Actualmente, en el aeropuerto Internacional Palonegro no hay vigilancia policial, toda vez que el contrato entre Aeropuertos de Oriente S.A.S. y la Policía se terminó, al parecer, por incumplimientos de la primera entidad; situación que ha generado molestia tanto en viajeros como en los taxistas por la falta de seguridad.

De acuerdo con fuentes de la Policía, la concesión no estaba cumpliendo con lo que se había pactado respecto al suministro de componentes logísticos a los que se había comprometido para mantener servicios de vigilancia de los uniformados en las terminales aéreas.

“Que la Institución decidió terminar el convenio con la Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., responsable de la administración de los aeropuertos de Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja, teniendo en cuenta que durante las últimas vigencias no ha cumplido con las condiciones pactadas en el convenio”, explicó la Policía.