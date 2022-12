Marbelle reapareció en redes sociales y ‘explotó' por nuevo anuncio de Petro: “Bravo, súper presi”

El presidente Gustavo Petro anunció este fin de semana que varios miembros de la llamada primera línea, quienes actualmente están detenidos luego de lo ocurrido durante el paro nacional de 2021, serán liberados antes de Navidad y tendrán un espacio como ‘gestores de paz’.

“Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias. Este gobierno no colinda con líderes juveniles sociales, que solo se expresaban manteniéndolos presos, cuando tienen el derecho de pasar la navidad con sus familias”, precisó el jefe de Estado.

Este anuncio generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y varios opositores criticaron al mandatario cordobés. Una de las últimas personalidades en pronunciarse fue Marbelle.

La artista, que hace parte actualmente del equipo de mentores de La descarga (Caracol Televisión), reapareció este lunes en su cuenta personal de Twitter y compartió un irónico trino en contra del presidente Petro.

“Es decir. Los que salieron a matar y golpear policías, ahora son gestores de paz. Bravo super presi”, fue el mensaje que escribió la cantante de música popular para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Es decir , los que salieron a matar y golpear policías … ahora son GESTORES DE PAZ!

BRAVOOOO SUPER PRE! — MARBELLE (@Marbelle30) December 5, 2022

Ante este anuncio, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también se mostró bastante molesta con el jefe de Estado cordobés. Asimismo, puntualizó que estos jóvenes deben pagar por los actos vandálicos que causaron durante las marchas.

Son más de 220 personas que fueron capturadas por cometer supuestos delitos, varios de ellos comprobados, en las diferentes movilizaciones del paro nacional. Según el mandatario, estos ciudadanos han sido perseguidos injustamente por manifestarse.

“No tienen derecho. Ya es suficiente tanta grosería. Qué paguen por delincuentes”, fue la airada queja que compartió la congresista vallecaucana en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activa los últimos meses.

Marbelle contó por qué no se fue de Colombia

Tras casi cuatro meses de la llegada del líder del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, la cantante de música popular abrió su corazón en el programa The Suso’s show y confesó por qué no abandonó Colombia. Asimismo, indicó que tenía todo listo para iniciar una nueva etapa en el exterior.

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó el diálogo con el reconocido humorista para desahogarse y aseguró que decidió quedarse para ser parte de La descarga, el nuevo concurso musical de Caracol Televisión.

“Aquí en Colombia se sufre de lo lindo [risas]. Un poco lo que han visto en el comercial fue lo que pasó. Estaba en un aeropuerto de otro país cuando me llamaron para participar en La descarga”, indicó inicialmente.

Luego, Marbelle añadió: “Este programa es la principal razón por la que regresé, por la que me quedé en el país. No ha sido una decisión fácil, pero no me arrepiento porque estoy haciendo realidad los sueños de muchos chicos. Además, estoy trabajando con tres grandes personas”.

La llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ afirmó finalmente en el espacio televisivo que espera que todo salga bastante bien y recalcó que le llamó mucho la atención la propuesta que le hizo Caracol Televisión.