Autoridades incautaron más de 26 mil artefactos pirotécnicos y atendieron 193 casos de riñas en la noche de las Velitas en Cali

En diferentes planes operativos por parte de varias patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante en Cali, junto con la nueva estrategia lanzada en esta época navideña con la ‘Patrulla Anti-pólvora’ se lograron resultados contundentes en los barrios Antonio Nariño, Mariano Ramos, Meléndez, Valle Grande, La Cumbre, Chapinero, Municipal, Alfonso López, Nueva Floresta y en el municipio de Yumbo (Valle).

En total se incautaron 26.679 unidades entre volcanes, metralletas, chispitas mariposas, diablitos, tortas, petacas, entre otros, estos elementos estarían avaluados aproximadamente 80 millones de pesos.

“En lo corrido de diciembre hemos recibido 3.548 llamadas a través de la línea 123, donde nos han informado y alertado de lugares de venta, acopio o quema de artefactos pirotécnicos. Atendimos el día de ayer que fue el Día de Velitas más de 912 motivos de Policía; 600 llamadas recibidas por la ‘Patrulla Anti-Pólvora’, 300 casos atendidos, 193 casos de riñas y violencias intrafamiliares, 92 casos por sonido o por alto volumen”, dijo en rueda de prensa el coronel Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Cali.

Asimismo, las autoridades indicaron que realizaron un total de 357 comparendos por artículo 30 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Gualdrón indicó que en las comunas donde más se realizaron incautaciones de pólvora fue en la 2, 3 y 4. “Aquí el llamado que le hacemos a toda la ciudadanía en general es que por favor no utilicen la pólvora, no la involucren en las actividades que tienen que son para paz, alegría y estar en familia; es decir, que realmente no tengan esa desafortunada acción de tener un niño quemado o un niño que se le trocó su futuro porque tuvo algún tipo de desmembramiento”, llamó la atención.

A pesar de las incautaciones, el comandante de la Policía de Cali calificó el balance como positivo. “Por supuesto que hubo quema de pólvora pero no en la gran cantidad que ha habido en los otros años. Creo que se está atendiendo a un llamado que estamos haciendo urgente las autoridades a que no utilicen estos elementos”, afirmó.

Asimismo, detalló que en la comuna 18 de Cali se presentó uno de los casos en que un menor de edad resultó quemado con pólvora. “Fue llevado a un centro asistencial, donde se envió todo el equipo interinstitucional como Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Judicial y Personal que integra Inteligencia para poder esclarecer qué grado de culpabilidad tienen los adultos que estaban bajo la responsabilidad de este menor”, aseveró.

El comandante insistió a la ciudadanía no adquirir elementos pirotécnicos. “No gasten dinero en la pólvora porque realmente esto a lo que conlleva es a unos daños hacia las personas, pero también hacia nuestros animales que son seres sintientes y también se están viendo afectados”, dijo.

Recordó que las personas que sean sorprendidas con pólvora en su poder estarían incurriendo en una conducta contraria a la convivencia y seguridad ciudadana, exponiéndose a una multa monetaria que oscila entre los dos a 20 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, estipulada en la Ley 1801 de 2016.

Finalmente, recordó que sigue en marcha el plan ‘En Navidad, mi Familia es Colombia’, del que hace parte la ‘Patrulla Anti-pólvora’, que está trabajando en dos aspectos fundamentales.

El primero, un componente de prevención y pedagogía, en el que se socializa con habitantes de diferentes comunas sobre los peligros de la manipulación indebida de pólvora o artefactos pirotécnicos.

De otro lado, como segundo aspecto relacionado con el control de la Fuerza Pública, se están haciendo registros, allanamientos, incautaciones o capturas, a las que haya lugar, por la comercialización y quema de pólvora, la cual está totalmente prohibida en todo el Distrito Especial de Cali.

Para denunciar sitios donde se comercialice o se queme pólvora, las personas se pueden comunicar a la línea 123 o al número de la ‘Patrulla Anti-pólvora’ 316 018 60 71.