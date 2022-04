Cali: puntos, recorridos y movilidad durante las manifestaciones del jueves 28 de abril

Las autoridades dicen que no hay riesgo de bloqueos. Sin embargo, aumentaron el pie de fuerza.

Este jueves 28 de abril se cumple un año del paro nacional. En Cali, epicentro del estallido social, hay programadas varias movilizaciones y actividades.

En Puerto Rellena, donde se registraron fuertes bloqueos el año pasado, se esperan concentraciones desde las 6:00 de la mañana. Asimismo, se esperan manifestaciones en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y en el sector de Sameco, vía Cali - Yumbo, hacia las 11:00 a. m.

Debido al primer aniversario del paro nacional, en la capital del Valle del Cauca habrá al menos 50 puntos de control distribuidos por toda la ciudad, según anunció el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler.

“También vamos a tener un puesto de mando judicial, con funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía, verificando publicaciones en internet que puedan generar pánico”, dijo el funcionario.

Un Puesto de Mando Judicial hará seguimiento a los contenidos digitales que generen pánico en redes sociales. Además, 50 puntos de control distribuidos en toda la ciudad reforzarán la seguridad de todos los caleños y caleñas este 28 de abril.



“No hay riesgo de bloqueos”

Cali es recordada no solo por ser el epicentro de las protestas, sino también por los actos vandálicos y bloqueos. Para este jueves, tras un consejo de seguridad, las autoridades dijeron que no hay riesgo de repetición de estos eventos e hicieron un llamado a la tranquilidad.

Sin embargo, pese al parte de tranquilidad, las autoridades confirmaron que reforzaron el pie de fuerza. “Este año no tenemos solicitudes ni riesgos de paro, bloqueos o alteraciones al orden público. Sin embargo, desde hoy tomamos acciones preventivas por la seguridad, tranquilidad y el derecho a la movilidad de todos los caleños, con un refuerzo de más de 2.500 uniformados”, dijo Soler.

Y añadió: “Activaremos el puesto de mando unificado desde el 27 de abril con todos los órganos de control para garantizar los derechos fundamentales, derechos humanos y garantías constitucionales legales de la población”.

“La invitación es a que estemos tranquilos, a que vengan a Cali, no cancelen sus visitas. No prevemos riesgos para la población. Redoblaremos esfuerzos para que no suceda nada”, concluyó Soler.

El sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) funcionará con normalidad. De hecho, Metro Cali aprovechará la fecha para entregar la terminal Calipso, en el oriente de Cali, vandalizada en las protestas. Habrá un acto de reinauguración desde las 7:00 de la mañana.

Durante el paro nacional el MIO fue vandalizado, sufriendo afectaciones en el 90 % de su estructura. Además, 58 estaciones fueron destruidas en el estallido social. Las obras, un año después, están cerca de concluir, tras una inversión que supera los 38.000 millones de pesos.