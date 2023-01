Con una pelea a cuchillo terminó evento deportivo de la Feria de Cali en Siloé

En el marco de la Feria de Cali que se está viviendo en la capital del Valle, los organizadores programaron el evento deportivo Downhill Hard Enduro en el sector de Siloé este jueves 29 de diciembre.

La actividad reúne a los mejores deportistas en bicicleta y moto para competir al más alto nivel, sin embargo, una riña empañó el acontecimiento.

Durante esta tarde empezó a circular un video en redes sociales que muestra una pelea a cuchillo entre dos individuos. Inicialmente, testigos del hecho indicaron que un motociclista quería pasar por donde se estaba desarrollando la actividad, pero al parecer, una persona de logística le habría indicado que debía esperar porque ya iban a transitar los deportistas, por lo que se habría gestado la pelea.

#ATENCIÓN🚨

Cancelan el evento de Downhill & Hard Enduro que se realizaba en Siloé. Delincuentes atacaron a los organizadores.😧



Así quedó registrado en vídeo de cámara de seguridad.#EnDesarrollo... pic.twitter.com/RhK2wrGFQ1 — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) December 29, 2022

De otro lado, la Policía Metropolitana de Cali, aseveró que están investigando los motivos de la riña, que ya se habría controlado sin novedad.

Entretanto, uno de los organizadores del evento se pronunció: “queremos decirle a la ciudadanía caleña que Siloé en Cali, Colombia, es un territorio de paz; solamente que hay personas que quieren venir a estropear todo un proceso, un ejercicio que hemos venido construyendo con los jóvenes que han decidido cambiar su vida apostándole al deporte y a la cultura, a la paz y a la tranquilidad. Que no sea este hecho el motivo por el cual dejen de venir a nuestra comuna; acá hay gente deportista, gente muy buena. Sigan vinculándose a estas actividades”, manifestó.

Después de aclarar lo sucedido y que la Policía controlara la situación, el evento se desarrolló con éxito en el sector de Siloé.

Este no ha sido el único mal momento que han tenido que pasar asistentes a la fiesta popular caleña. El miércoles 28 de diciembre, un guarda de tránsito que se encontraba haciendo su trabajo en la Autopista Suroriental, fue abordado abruptamente por un ciudadano quien sin mediar palabra le lanzó espuma en la cara. El incidente quedó registrado en un video.

Las imágenes muestran que después de la imprudencia el guarda de tránsito se ofuscó y persiguió al hombre, pero no lo alcanzó.

Todo ocurrió ante la mirada de varias personas que no reprocharon el comportamiento y las risas de la persona que grabó.

Tras la falta de respeto, circularon audios en los que se escucha a una persona intentando validar, poniendo como escudo la Feria, que va hasta el 30 diciembre, el lanzamiento de espuma -aun contra su voluntad- a todo aquel que salga a disfrutar de los eventos.

Esto dicen los audios: “Guarda que no quiera gozar la feria que se quede en su casa (...) Gente que no quiera que le echen espuma, no salga de su casa”.

#ReporteEntérateCali 😬😳 Si no quiere que le echen espuma no salga de su casa… ¡HÁGAME EL FAVOR! ¡Toca aguantarse pues! 🤦🏻‍♂️ ¿Y tú qué opinas? #FeriaDeCali #FeriaDeCali2022 pic.twitter.com/TdTH1BNt9X — Entérate Cali (@EnterateCali) December 28, 2022

La agresión al guarda de tránsito fue reprochada en redes sociales. Algunos recordaron que en Cali no existe, como en otros lugares del país, una tradición de celebración relacionada con el lanzamiento de espuma, por lo que se debe ser respetuoso con quienes salen a disfrutar de los eventos de la Feria.

“Culturalmente así se viven los carnavales en los municipios del Cauca y Nariño y no pasa nada, pero acá en Cali se debe tener más cuidado. El nivel de intolerancia nivel Dios podría causarse una tragedia”, dijo una internauta.

Otros aseguraron que, sin consentimiento, no se debe arrojar nada a desconocidos y que quienes deseen hacerlo se limitan a su grupo de amigos. “Pues en ese caso, échele espuma a sus acompañantes y no a los que van pasando. Ese es el problema de no tener límites y no tener en cuenta que cada individuo tiene su espacio personal. Todavía falta mucho por aprender”, expusieron en redes sociales.

Otros actos de intolerancia

Un alarmante caso de discriminación racial se presentó en pleno Salsódromo, uno de los eventos principales de la Feria de Cali. Lo que debía ser un momento de diversión se convirtió en un calvario para tres personas afrodescendientes.

El administrador de empresas y columnista de opinión bonaverense Jhon Jairo Caicedo denunció el incidente a través de sus redes sociales. Allí relató lo sucedido en la gradería 8 del evento.

“Junto a dos compañeras negras vivimos un acto de racismo en el que dos hombres blancos cuestionaron fuertemente nuestra participación y ubicación en una de las graderías. Estas dos personas mayores, con actos odiosos, racistas y crueles, prácticamente nos obligaron a abandonar la gradería 8 del Salsódromo cuestionando el valor que pagamos por estar ahí”, contó Caicedo.

Según explicó, estas personas los ofendieron con palabras y cuestionaron su presencia en el espacio. “Nos preguntaron qué estábamos haciendo ahí, nos dijeron que ellos pagaron por estar en ese lugar, que nos fuéramos, que no había espacio para nosotros”.

El ambiente se tornó tan hostil para ellos que optaron por salirse de esa zona de la gradería y buscar otro sitio donde ver el espectáculo. Caicedo asegura que ninguno de los presentes salió en su defensa o rechazo ante la discriminación a la que estaban siendo sometidos.

“Durante siete minutos hubo un rifirrafe ante la mirada de muchas personas que no hicieron nada (...) Las demás personas que llegaron y ocuparon el espacio que dejamos no fueron cuestionadas en ningún momento, se les permitió a estar con tranquilidad”, añadió.

Caicedo señala que decidió contar lo ocurrido para que las personas reflexionen sobre sus actitudes y posiciones, pues considera que la sociedad caleña sigue siendo racista y elitista.

El bonaverense no presentó ninguna prueba documental de sus afirmaciones porque prefirió no grabar o tomar fotografías para evitar inconvenientes mayores con los quienes cuestionaron su presencia en el Salsódromo.

“Fue un momento muy duro porque este era un espacio que debía ser de disfrute. Posteriormente, logramos ubicarnos en otro sitio, pero lamentamos tener que abandonar un espacio del que nos sentimos dignos de estar porque unas personas elitistas y racistas consideren que por ser negros no podemos compartir a su lado. Debemos siempre denunciar y reprochar el racismo. Esto no debe suceder en una Feria de Cali, que es un evento para todos”, concluyó Caicedo, quien no ocultó su dolor por las agresiones verbales sufridas.