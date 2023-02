Concejales en desacuerdo por polémica solicitud que les hizo la Alcaldía a Emcali

Toda una polémica ha generado la solicitud de transferencia de recursos que superan los 197.000 millones de pesos que la Alcaldía le hizo a Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Según la propia Emcali, los recursos solicitados por la Alcaldía corresponden a excedentes financieros de las utilidades obtenidas entre 2013 y 2021.

La petición provocó la realización de un mitin en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) por Sintraemcali, el sindicato de Emcali, tras asegurar que Jorge Iván Ospina pretende convertir a la entidad en la “caja menor” de la Alcaldía, y una ola de cuestionamientos desde el Concejo de la ciudad.

La concejala Ana Erazo rechazó que los recursos de Emcali estén siendo solicitados por una Alcaldía que “carece de legitimidad y capacidad de manejo de recursos de forma transparente” y señaló que Ospina pretende saltarse una norma importante con la solicitud de transferencia del dinero.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. - Foto: SEMANA

“Si bien es cierto que el artículo 126 del acuerdo 438 de 2018 dispone que los excedentes financieros derivados del giro ordinario de los negocios de las empresas industriales y comerciales de orden municipal, como lo es Emcali, pertenecen al municipio, esta disposición ordena al mandatario local la asignación de por lo menos del 20 % a la entidad generadora de los excedentes, es decir, el alcalde debió disponer del total de excedentes financieros el porcentaje definido en la norma. No obstante, una vez más desconoció la norma y no signó el 20 % del recurso correspondiente”, explicó.

El Centro Administrativo Municipal (CAM). - Foto: Daniel Jaramillo

En ese sentido, y recordando los escándalos en los que ha estado envuelta Emcali y la Alcaldía recientemente, instó a la ciudadanía a repudiar la transferencia de los recursos.

“El alcalde no cumple con la norma que le faculta, va en contravía de los intereses de la empresa de servicios públicos de los y las caleñas, no tiene legitimidad y ha demostrado carecer de transparencia y moral para el manejo de los recursos a lo largo de su mandato”, añadió.

📰|| Que @EMCALIoficial, a pesar del uso político descarado al que ha sido objeto, logre dar excedentes es motivo de orgullo. NO LO ES que ésta administración, falta de LEGITIMIDAD, le pida el traslado de mas de 197 mil millones sin pensar en la necesidad de POTENCIAR la empresa. pic.twitter.com/JGjU5KsEey — Ana Erazo (@AnaErazoR) January 31, 2023

Por su parte, el concejal Roberto Zamudio apuntó que la situación económica de la entidad no es tan solvente como la pintan y que no debería salir de los más de 197.000 millones de pesos solicitados por la Alcaldía. “Emcali ya no es la vaca lechera que era en el pasado, el momento que vive la compañía es tan crítico que hoy no aguanta que salgan de su caja más de 197 mil millones de pesos, como se anuncia”, dijo.

¿Qué dice Emcali?

Emcali les salió al paso a los cuestionamientos sobre los recursos en una comunicación difundida en sus canales oficiales. En ella acepta que la Alcaldía pidió la transferencia del dinero de los excedentes financieros y expuso que le propondrá al Ospina usarlos en el crecimiento de la entidad.

“La Gerencia General de Emcali recibió notificación por parte del Consejo de Política Fiscal del Distrito, Comfis, en la que se instruye para que se transfieran a la administración central los recursos correspondientes a los excedentes financieros de las utilidades de los años 2013 a 2018, 2019, 2020 y 2021″, afirmó.

Fulvio Leonardo Soto, gerente de Emcali.

Y siguió: “Dentro de las normas de presupuesto, especialmente el Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 0438 de 2018, Estatuto Orgánico de Presupuesto Orgánico de Presupuesto, se presentará al señor alcalde la necesidad que tiene la empresa de un plan especial de inversiones al interior de las unidades estratégicas de negocio (acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones) y del corporativo con el fin de fortalecer la prestación de los servicios a los usuarios”.

Emcali aceptó, además, que necesita adecuar edificaciones, modernizar sus estaciones y subestaciones de energía, renovar el parque automotor de sus áreas operativas y dotar sus plantas de operación con insumos.

“Este plan de necesidades y de inversiones se presentará de manera formal al Comfis con el objetivo de buscar una alternativa que permita transferir al distrito parte de esos dineros y los restantes se destinen al fortalecimiento y capitalización de la empresa”, argumentó.