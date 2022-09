“Televisores de 55 pulgadas a $43 millones y sillas ergonómicas de $17 millones”: denuncian tremendos sobrecostos en proyecto de Emcali

Empresas Municipales de Cali (Emcali) no deja de relucir por sus polémicos contratos. El más reciente, celebrado con la Unión Temporal AMI, deja en evidencia sobrecostos en varios ítems. La denuncia que fue realizada en las últimas horas por el dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, indica que un televisor de 55′' Smart LED fue cobrado por $42.897.987 millones de pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos $6 millones de pesos.

Asimismo, una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en $17.968.474 millones de pesos; estación de trabajo tipo administrador $49.327.594 millones; teléfono IP para estaciones de trabajo en $1.368.519 millones de pesos.

Irregularidades y sobrecostos en contrato de medición inteligente AMI de @EMCALIoficial: Televisor LED de 55" a $43 MILLONES cuando en el mercado no supera los $6 millones



¿Qué otros sobrecostos habrá detrás de este negociado que terminan pagando los usuarios? pic.twitter.com/OMaEstEhCm — Jhoni Trejos (@Jhonitrejos) September 20, 2022

“Al sindicato sí se han presentado amenazas, a los dirigentes. No es un tema reciente; el año pasado denunciamos varios procesos de Puerto Mallarino, que tenían con papeles falsos y estaban asociados al cartel que estaba con el tema de MinTIC, unas empresas relacionadas con Emilio Tapia y Centros Poblados”, aseveró Jhoni Trejos a SEMANA.

Igualmente, desde Sintraemcali denunciaron un contrato de $30 mil millones que tenía que ver con el plan maestro de acueducto y el futuro del agua para los caleños a tres décadas, lo mismo, con documentos falsos.

“El año pasado también denunciamos un tema de Cali Inteligente, con el alcalde Jorge Iván Ospina tuvimos inconvenientes por esto; era una empresa para el alumbrado público, un negocio complejo. Y la más reciente denuncia fue por el proyecto de granja solar en Mulaló; le hicimos seguimiento al proceso de contratación. Se pretendía beneficiar a una empresa prácticamente de papel con muy poca experiencia en un proceso que terminó finalmente siendo declarado desierto”, comentó Trejos.

Ahora se encuentran denunciando el contrato 500-CS-2039 de 2022 entre Empresas Municipales de Cali y Unión Temporal AMI; un proceso de $215 mil millones de pesos que se adjudicó de manera similar a lo que fue el proyecto Mulaló.

“El proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente, lo que pasó con Unión Temporal AMI, una empresa que acumula contratos en Emcali cercanos a los $200 mil millones de pesos y además es una compañía que en las denuncias a nivel nacional está relacionada como una de las articuladoras del cartel de las energías renovables”, denunció.

Al hacerle seguimiento, lograron identificar todo tipo de situaciones irregulares. “Organizan el proceso contractual que la participación sea un único proponente, además de los sobrecostos. Y este es un proceso muy importante para Emcali, que va hasta el 2028 y que tiene que ver con todo un tema que tiene el Gobierno Nacional dispuesto, se trata de la medición inteligente”, afirmó el dirigente sindical.

Jhoni Trejos afirmó que lo único que ha funcionado es la denuncia ciudadana y el escándalo, ya que los entes de control o el alcalde de Cali no toman decisiones al respecto.

Lo más grave del asunto es que no encuentran soporte por parte de los entes de control. “Sabemos que hay gente al interior de Emcali que orquesta este tipo de contratos, esto no se da de manera libre, esto es un cartel de gente organizada. No hay acciones por parte del alcalde que es el presidente de la Junta Directiva, no hay ningún tipo de acción política o alguna toma de decisión. Al interior de Emcali, siguen las mismas personas adelantando este tipo de procesos. El alcalde protege a los funcionarios y los entes de control, uno ve que tampoco hacen nada a pesar de las denuncias”, asintió.

“Las denuncias se ponen pero es muy poco lo que se logra avanzar en esos procesos. La Fiscalía General de la Nación no tiene ningún avance, eso genera muy poca confianza”, concluyó.