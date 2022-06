¿Por qué aumentó la tarifa de energía en la ciudad? Emcali respondió

Desde hace varios meses, los ciudadanos de Cali vienen reportando incrementos en las tarifas del servicio de energía. Desde Empresas Municipales de Cali (Emcali), entidad que compra la energía y la distribuye en la ciudad, asegura que este fenómeno está ocurriendo no solo a nivel local, sino nacional.

En 2020, a causa de la pandemia de la covid-19, el gobierno nacional expidió una resolución que ordenaba la congelación de las tarifas. Marly Silva, subgerente de Energía de Emcali, señaló que de junio a noviembre de 2020 no se podían implementar incrementos, pero que a partir de diciembre de ese año las empresas que prestan los servicios públicos podían empezar a solicitar el pago de los aumentos que no se cobraron en los meses que las tarifas estuvieron congeladas.

“Cali no quiso empezar a cobrar esos saldos acumulados de manera inmediata, sino que empezamos con unos incrementos bajos”, señaló la funcionaria. Asegura que mantener estos bajos incrementos provocó que los saldos acumulados siguieran creciendo, lo que derivó en que, tras conversar con la Superintendencia, se determinara empezar a cobrar el aumento máximo, que es del 5 %.

Según Silva, con esta decisión Emcali “salía de la opción tarifaria, recuperaba los saldos acumulados y permitía que, a partir, de julio o agosto (de 2022) los usuarios empezaran a ver una tarifa más estable”. Explica que en el segundo semestre de este año el incremento a las tarifas, al quedar sin saldos acumulados, se realizaría con base en el “IPP (Índice de Precios del Productor), la indexación mensual”, es decir, como estaba antes de la pandemia.

“Le reiteramos a los usuarios que tenemos una tarifa estable. Estos incrementos obedecen a la recuperación de esos saldos acumulados. Cabe resaltar que los costos también se afectan por otros indicadores, por ejemplo, del comportamiento del mercado”. añadió la vocera de Emcali.

Resaltó también que, además del incremento en las tarifas, muchos usuarios han aumentado su consumo de energía, por lo cual el costo del recibo llegará, sin duda, más costoso. La recomendación de Emcali para que los valores a cancelar se reduzcan, más allá de la finalización del cobro de los saldos acumulados, es hacer un uso eficiente de los recursos públicos: “Debemos ahorrar energía, usar luminarias led, no dejar la puerta de la nevera abierta, no dejar enchufados los cargadores de los celulares, apagar el aire acondicionado, las bombillas y demás aparatos electrónicos cuando no se necesitan”.