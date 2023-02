Conductores se fueron a golpes por la guerra del Soat en Jamundí, Valle.

En las últimas horas, se presentó un terrible caso de agresión física, al parecer, por la guerra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), entre varios paramédicos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Un video que se hizo viral en redes sociales, muestra la terrible escena. Inicialmente, se puede ver a uno de los hombres acorralar en el suelo a otro, mientras que un supuesto paramédico dice: “Para que vean que no soy un cagado”.

Entretanto, el hombre, aún mal herido en el suelo, sigue siendo agredido con puños y patadas. “Y te estás metiendo conmigo, marica”, dice una mujer mientras golpea al joven.

Uno de los hombres se ve malherido en el suelo, mientras otro lo continúa golpeando. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después se levanta, y al parecer, ahí habría terminado la disputa. Sin embargo, en redes sociales han rechazado tajantemente el hecho.

“¿Y cuándo han tenido buena imagen?”; “qué tristeza este tipo de comportamientos”; “hace rato ese ‘negocito’ que tienen las ambulancias debía acabarse, el gobierno tiene que regularlas”; “normal en las calles de Colombia”; “¿ve, pero el que dice que no es un cagado no fue el que una vez subió una foto en bola al WhatsApp? Esta gente no tiene vergüenza de nada”; “esta es otra plaga que deben acabar de una vez por todas”; “mal ejemplo, se perdió el civismo en Cali; entre todos debemos rescatar esta cultura cívica, la cual nos ha identificado ante el mundo”. Han sido algunos de los comentarios.

🚨 Mala imagen deja esta pelea entre el gremio de ambulancias, como se ve en el video, paramédicos del SOAT se van a puños en #Jamundí, Valle. pic.twitter.com/JqQVmhICiy — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) February 9, 2023

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. Sin embargo, se han adelantado algunas estrategias para evitar este tipo de situaciones.

Una de ellas es la aplicación ‘AmbulApp’, una plataforma para solicitar ambulancias de manera confiable y combatir la ‘guerra del centavo’ alrededor del servicio Soat, ya que existe la ciudadanía había optado por llamar a diferentes números, los cuales no son de la alcaldía.

Asimismo, hay códigos QR en las ambulancias para que la comunidad pueda verificar que fueron despachadas desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Además, se mejoró la tecnología de GPS para verificar en tiempo real la velocidad en la que se están desplazando estos vehículos.

Los seguros obligatorios que deben tener las motos

La motocicleta es el medio de transporte preferido por los colombianos, no solo por la facilidad en desplazamiento que brinda, sino que también resulta más económico en su compra y mantenimiento, respecto al vehículo.

De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), con base en los datos reportados por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el 2022 se vendieron en el país un total de 822.617 motos, cifra que representa un crecimiento del 10,9 % respecto al 2021, cuando el número se ubicó en 741.819 motocicletas.

Tener uno de estos seguros le permitirá al propietario de una motocicleta estar preparando para responder ante cualquier eventualidad que se presente en las vías. - Foto: Freepik

Este incremento significa que, de un año a otro, se vendieron 80.798 motocicletas más. Además, en el 2022, cada día en el país se comercializaron en Colombia un total 2.225 unidades, demostrando, con estos datos, que este tipo de medio de transporte seguirá siendo protagonista en las vías y carreteras del país, por lo que los propietarios deben conocer cuáles seguros se deben adquirir para atender cualquier siniestro que se presente cuando se esté al frente “del volante”.

Al respecto, la marca Auteco destaca los tipos de seguro para motos que existen en el país, y que todo propietario de este tipo de vehículo debe tener.

Soat para motos

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza exigida para circular en el territorio nacional, y que debe ser portado de forma obligatoria por motos, carros, vehículos de carga, de transporte público, oficiales y especiales, entre otros.

Este es el formato del SOAT

Este seguro cubre atención médica inmediata de urgencias, hospitalización, suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y rehabilitación.

Es importante tener en cuenta que el Soat no cubre los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito, es decir, no puede usarse para reponer por pérdida parcial o total de la moto.

Seguro de responsabilidad civil

A diferencia del Soat, este seguro protege en caso de ser declarado responsable de daños a un tercero, repara los daños personales, materiales o económicos que se ocasionan en caso de un accidente.

“La cobertura de este seguro puede ser negociada directamente con la entidad aseguradora que elijas, por ejemplo, puedes solicitar desde remolque o transporte de la motocicleta hasta inspecciones de tu moto sin ningún costo. Hay aseguradoras que ofrecen revisiones preventivas gratis al año y asesorías con un mecánico experto”, indica Auteco.

Entre los servicios que ofrece este seguro se encuentra que: cubre hasta $4000 millones en daños a terceros, daños a bienes materiales, muerte o lesión a una persona, lucro cesante, daño moral, amparo patrimonial, asistencia jurídica civil o penal y transporte o remolque de la motocicleta.

Tenga en cuenta que existen varias aseguradoras que ofrecen este servicio en Colombia, como es el caso de Axa, Colpatria, Seguros Falabella, Mapfre, Sura, entre otros.

Seguro todo riesgo para motos

Este seguro es el más completo de la lista ya que protege la motocicleta contra daños propios, a terceros y en caso de robo. En todos los casos cubre por defecto el seguro de responsabilidad civil extracontractual y amparo patrimonial.

Si se desea tener un seguro de motos completo, la mejor opción que hay es adquirir el seguro todo riesgo. - Foto: Cortesía Secretaría de Movilidad de Cali

Entre las coberturas más generales están: daños a terceros, pérdida total por accidente o hurto (a veces tiene deducible), pérdida parcial por accidente o hurto (a veces tiene deducible), servicio de grúa por daño o accidente, conductor elegido, vehículo de reemplazo por pérdida total o parcial y conductor profesional.

Tenga en cuenta que la motocicleta es la principal generadora de accidentes de tránsito en el país, sumado a que es también la responsable de la mayoría de las muertes que presentan por siniestros viales. Según las cifras de Medicina Legal en Colombia, el 76,3 % de los ciudadanos han muerto en accidentes de tránsito cuando una motocicleta estuvo involucrada.