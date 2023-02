Denuncia: supuesta agencia de seguros estafa a conductores para que compren el Soat vía WhatsApp

Han aumentado las denuncias por estafa a quienes han comprado el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) por medio de plataformas digitales en varias ciudades del país. La digitalización de este proceso, que en años anteriores solo se realizaba de manera presencial, ha hecho que los ciberdelincuentes vean una oportunidad para captar dinero ilegalmente.

Haciéndose pasar por supuestas agencias de seguros o suplantando a otras, y valiéndose de las redes sociales, han logrado llegar a incautos que solo buscan estar al día con el requisito obligatorio para movilizarse por las carreteras del país. Por medio de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp montan toda una fachada para quedarse con dinero ajeno por medio de transferencias.

SEMANA conoció los casos de tres conductores que fueron estafados. Dos de ellos por medio de WhatsApp en Bogotá y otro por Instagram, en Boyacá.

“Fui víctima de estafa e identifiqué varias agencias. La primera, por la que me robaron el dinero por comprar el Soat digital, es una supuesta agencia de seguros que, en realidad, es un montaje porque falsifican agencias de seguro de verdad y cobran vía Bancolombia o Nequi. Expiden un Soat falso que al otro día no lo suben a la plataforma del RUNT”, relató Carlos, uno de los perjudicados por WhatsApp, quien se llevó una sorpresa al descubrir que había sido víctima de estafa en enero, pese a que el trámite lo había realizado en octubre pasado, por una multa que le impusieron por no portar el seguro de su carro.

El seguro que adquirió lo hizo por medio de una supuesta agencia llamada Seguros Confianza, que al parecer habría robado información de una que legalmente sí está constituida bajo ese nombre, y que tuvo que salir a aclarar que no expide el Soat y que están estafando haciendo uso de su razón social.

Supuesta agencia estafa a conductores para que compren el seguro por WhatsApp - Foto: Suministrada a SEMANA

“La cuenta de ahorros en la que recibieron el dinero en octubre, cuando yo lo compré, es la misma que ahorita en enero sigue recibiendo el dinero. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Bancolombia, ni la Policía, ni la Fiscalía ha hecho nada? Esas páginas, si uno las busca en Google como Soat digital, aparecen hasta 3 y 4 que, si te pones a mirar y te contestan, no tienen página web armada o la página o es un montaje y todas te remiten a WhatsApp”, añadió.

La estrategia de los delincuentes va desde la conversación en WhatsApp por medio de bots (programa que responde de manera automática), hasta la entrega de un PDF con un código QR que, se supone, “en un par de minutos queda activo”.

“En WhatsApp empieza a responderte un robot que te pide datos, obviamente, te corroboran con lo del RUNT, uno piensa que es normal, efectivamente pagas y a los minutos te mandan el PDF totalmente legible como si fuera legal y resulta que es un Soat falso”, puntualizó Carlos.

Ha sido tal el ‘ingenio’ de los ciberdelincuentes que para atraer a sus víctimas elaboran llamativas promociones por redes sociales. Ofrecen descuentos que van desde el 10% hasta el 30% y son tan ‘generosos’ que dan un bono por $30.000 para compras a través de Merqueo (aplicación para comprar alimentos) y $30.000 para tanquear gasolina.

Otro de los casos de estafa le ocurrió a Jonathan, un amigo de Carlos, quien también fue estafado por medio de la misma supuesta agencia Seguros Confianza.

“Estaba buscando el Soat, porque ya lo tenía vencido hace como 10 días y no me había dado cuenta. Ya había visto unas promociones por internet del 30% de descuento y otra que estaba como al 15% de descuento. En ese momento, le pregunté a Carlos dónde había comprado el Soat el año pasado, me envió el link de WhatsApp y lo compré”, le contó a SEMANA. Él perdió $330.000.

Son tan pulidos con la redacción que casi pasan desapercibidos. Sin embargo, algo que le llamó la atención a Jonathan fue que Seguros Confianza y otras dos supuestas agencias que consultó por internet, lo atendieron de la misma manera. Considera que detrás de todo esto hay una red, “esto no lo está haciendo una sola persona, detrás hay más involucrados”. “Ellos utilizan cualquier número de cédula, no tienen un número de cédula para todas las transacciones”, afirmó.

“Lo que hacen es modificar el PDF y te lo envían. Creo que la mayoría de las personas quedan tranquilas de que ha quedado cargado porque efectivamente la transacción se realizó. La modificación que hacen es a veces indetectable”, señaló.

Delincuentes falsifican a la perfección los Soat. - Foto: Suministrada a SEMANA

Quedó evidenciado que la cuenta en la que están captando el dinero es la misma del banco Bancolombia, solo que cambian el número de cédula.

La falsa agencia Seguros Confianza usa esta cuenta para captar dinero. - Foto: Suministrada a SEMANA

La falsa agencia Seguros Confianza usa esta cuenta para recibir el dinero, pero con otra cédula. - Foto: Suministrada a SEMANA

El tercer caso que conoció SEMANA fue el de Juan, dueño de una moto en Boyacá; él fue estafado por Instagram, con el mismo modus operandi de los descuentos.

“Encontré la publicidad en Instagram porque debía renovar el Soat, entonces la vi y se me hizo fácil acceder así”, contó.

En este caso, fue el mismo modus operandi que en los dos anteriores, los mismos descuentos, la misma forma de atención al ‘cliente’. Sin embargo, algo que llamó la atención es que, pese a que los estafadores suministraron un número NIT, cuando la víctima preguntó con quién estaba hablando, la respuesta fue “mi identificación no se la puedo brindar, pero en la información inicial está el NIT para que realice la verificación de nuestra entidad”.

SEMANA consultó en la DIAN a quién corresponde ese NIT, y se trata de Seguros Generales Suramericana S.A., pero algo que quedó claro es que no se trataba de la verdadera compañía, ya que la víctima nunca recibió el Soat.

Otra supuesta agencia estafa a conductores para que compren el seguro por WhatsApp. - Foto: Suministrada a SEMANA

La supuesta agencia solo acepta pagos por Nequi, DaviPlata o Efecty. - Foto: Suministrada a SEMANA

Finalmente, nunca le respondieron.

supuesta agencia estafa a conductores para que compren el seguro por WhatsApp - Foto: Suministrada a SEMANA

También hay otras agencias que están recaudando y lo hacen por Nequi o Daviplata, así como por transferencia PSE y consignación en Efecty. Nunca reciben tarjeta de crédito, porque así no pueden hurtar el dinero.

Otras supuestas agencias estafan a conductores para que compren el seguro por WhatsApp. - Foto: Suministrada a SEMANA

Otras supuestas agencias estafan a conductores para que compren el seguro por WhatsApp. - Foto: Suministrada a SEMANA

Otras, inclusive, insisten en hacerse pasar por Seguros Sura.

Falsa agencia se hace pasar por Seguros Sura. - Foto: Suministrada a SEMANA

Falsa agencia se hace pasar por Seguros Sura. - Foto: Suministrada a SEMANA

¿Qué dice Bancolombia y Nequi?

SEMANA se comunicó tanto con Bancolombia como con Nequi, a quienes se les expuso los caso. Desde ambas entidades aseguraron que verificarán si se han realizado denuncias sobre estos hechos y que se comunicarán con este medio en el menor tiempo posible.

Ante los constantes fraudes por internet, Bancolombia recuerda que “ni los bancos ni las franquicias de tarjetas de crédito le solicitarán los datos financieros confidenciales: usuarios, claves, número de tarjetas, códigos de seguridad, ni fechas de vencimiento. Esto aplica para cualquier medio, bien sea llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales”.

De igual forma, recomienda a quienes compran por plataformas digitales que “busquen los comentarios de otros usuarios sobre la tienda o comercio en la que va a realizar su compra, si tiene página web o redes sociales. Esto le ayudará a identificar su trayectoria y las experiencias que han tenido otros usuarios”.

“Cuando el precio sea mucho más bajo de lo habitual, desconfíe e investigue si la empresa y el producto son reales”, enfatiza.

Nequi, por su parte, recalca que es importante no entregar datos personales ni financieros, “si desconfía no continúe la conversación y llame a la entidad”.

“Si recibe un correo sospechoso o mensaje sospechosos que pide datos confidenciales como el número de documento de identidad, datos de su Nequi y su clave, o si ve en sus movimientos transacciones que desconoce, debe reportarlo a las líneas de atención 300 6000 100 o escribir al chat de nuestra página web en el botón de ‘Ayuda’.

Plataformas autorizadas para emitir el Soat

SEMANA consultó con Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos, gremio que reúne a las aseguradoras del país, para conformar qué entidades están autorizadas para expedir el Soat de manera digital. En total, solo 9 tienen permiso para emitirlo:

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Seguros Comerciales Bolívar S.A. Seguros del Estado S.A. La Previsora S.A. Compañía de Seguros La Equidad Seguros Generales Liberty Seguros S.A. Compañía Mundial de Seguros S.A. Seguros Generales Suramericana S.A. Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.

AXA Colpatria Seguros S.A., confirmó Fasecolda, ya no emite el documento virtualmente.