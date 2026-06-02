Inician las obras del último tramo en la avenida Ciudad de Cali: así cambiará la movilidad en la ciudad

La Alcaldía de Cali, bajo el liderazgo de Alejandro Eder, anunció el inicio de las obras de la recuperación del último tramo de uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. El alcalde celebró la recuperación de la malla vial y, junto con su equipo, detallaron el tramo en que se trabajará y cómo quedará y beneficiará a la ciudad.

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Iniciaron las obras este lunes en el último tramo de la av. Ciudad de Cali

Desde las 7 de la mañana, la Alcaldía inició oficialmente la intervención de la sección 7 de la Avenida Ciudad de Cali. Esta intervención hace parte del ambicioso proyecto de rehabilitación que busca renovar completamente este corredor.

Específicamente, comenzaron las actividades de fresado y remoción de carpeta asfáltica entre las carreras 80 y 83A, mientras continúan en ejecución las secciones 1 y 2 del proyecto. La intervención total comprende entre las carreras 50 y 109.

Se trata de una de las vías más importantes de la ciudad, no solo por los más de 800.000 transeúntes que tiene a diario, sino por la relevancia que tiene para la movilidad de los caleños. Este corredor se comprende como una arteria fundamental para la movilidad del oriente caleño.

La administración distrital señaló que los trabajos componen:

Recuperación del pavimento

Recuperación de sumideros

Ajustes de cámaras de inspección

Mejoramiento de andenes

Señalización vial

Arrancó la recuperación del séptimo tramo de la Avenida Ciudad de Cali Foto: Alcaldía de Cali - API

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Es importante precisar que esta vía también funciona como una conexión estratégica con otras avenidas de alto flujo vehicular, como la Simón Bolívar y la Autopista Suroriental.

Por consiguiente, aunque las obras prometen mejorar la movilidad para la ciudadanía, esta intervención provoca un reacondicionamiento de los transeúntes en sus recorridos.

La obra no implica cierres viales totales

Aunque estos trabajos no implican los cierres totales de esta vía, la Alcaldía le hizo el llamado a la ciudadanía para que programe sus recorridos, teniendo en cuenta que su paso por este tramo vial será permitido, aunque no será con la misma afluencia debido a la presencia de maquinaria y personal de obra.

El alcalde Eder estuvo presente en el inicio de las obras. Foto: Alcaldía de Cali - API

Aunque la administración de Alejandro Eder ha señalado que la recuperación integral de la Avenida Ciudad de Cali es una de las principales apuestas de infraestructura de este gobierno y cuenta con una inversión cercana a los 380.000 millones de pesos.

No se oficializó la fecha de entrega; sin embargo, se conoció que el objetivo es entregar una vía completamente renovada durante 2026.