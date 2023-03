Consternación en Cali: encuentran cuerpo de una mujer amarrado a un árbol

Dialogue con empatía. Lo primero es iniciar una conversación con esa persona y tener presente que está ahí para escuchar y no para juzgar ¡Póngase en sus zapatos!

Siempre que sea posible respeta su intimidad, hay muchas cosas que no se quieren contar.

Háblele de forma directa sobre el suicidio, exprésele su preocupación y no prometa confidencialidad frente al tema.

No ignore la situación ni se muestre consternado. Tampoco entre en pánico, no use frases como “todo estará bien”, ni busque hacer parecer el problema como algo trivial.