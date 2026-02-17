Cortes de energía en Cali hoy, martes 17 de febrero: estas son las zonas afectadas

Muchas personas pueden llevarse sorpresas al no saber que ya se han programado con antelación cortes de energía eléctrica en distintas zonas de Cali.

Sin embargo, esto hace parte de las intervenciones que ha decidido emprender EMCALI con el fin de mejorar la infraestructura eléctrica de la ciudad y, con ello, buscar alternativas responsables con el medio ambiente.

Lo que ha emprendido EMCALI es la instalación de los denominados “cables ecológicos” en zonas donde hay una presencia importante de árboles.

Este tipo de intervenciones no son nuevas, pues desde hace algunos años se vienen presentando cambios en el cableado. Hacia el 2022, el presidente de la JAL de Santa Rita, Albert Collazos, afirmó:

“La comunidad se ha visto agradecida con la instalación del cable ecológico en nuestro sector porque, además de evitar los cortes, también descontamina visualmente, ya que los cables los acomodan de manera ordenada, en relación a la otra red de cable que había”.

También, en lo dicho por Collazos, se menciona lo que antes pasaba con el cableado tradicional:

“Cuando llovía y venteaba fuerte salían chispas por todo lado, y con este cable ha disminuido esto en al menos un 50 % en esos cortes de energía”.

Es decir, que todo lo que se pretende con el cambio del cableado es mejorar el servicio para la comunidad, reduciendo de manera significativa los cortes de energía a futuro.

Los cortes que se presentarán el día de hoy, 17 de febrero, responden a la instalación del ya mencionado cable ecológico y también a la modernización de la red eléctrica.

Sectores afectados:

Corregimiento El Saladito: por instalación del cable ecológico.

por instalación del cable ecológico. Prados del Norte: en la calle 42 Norte, entre la avenida Segunda Norte y la avenida Tercera Norte, por instalación de cable ecológico.

en la calle 42 Norte, entre la avenida Segunda Norte y la avenida Tercera Norte, por instalación de cable ecológico. Vía a Dapa: específicamente en el Circuito Feeder 4, en la parcelación Los Morales.

específicamente en el Circuito Feeder 4, en la parcelación Los Morales. Yumbillo.

Estas suspensiones se realizan desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., por lo que es importante tener esto en cuenta y tomar las medidas necesarias durante la jornada.