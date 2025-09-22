Suscribirse

Cali

Día sin carro y moto en Cali: estas son las restricciones que debe cumplir para evitar comparendos

Las motocicletas tampoco pueden circular. Las autoridades tienen desplegado operativos en toda la ciudad.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

22 de septiembre de 2025, 1:35 p. m.
Día sin carro y sin moto en Cali, Valle del Cauca.
Día sin carro y sin moto en Cali, Valle del Cauca. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la alcaldía de Cali expidieron el decreto de Movilidad Activa, con el que buscan poder reorganizar el tránsito en esta capital y poder fomentar que la ciudadanía use medios de transporte sostenibles como la bicicleta.

De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, “la Movilidad Activa es entendida como los desplazamientos realizados a pie o en bicicleta en el marco de una política integral de transporte sostenible, amigable con el ambiente y saludable para los ciudadanos”.

Los dos días al año que fueron establecidos en este decreto es este lunes, 22 de septiembre, de 6:00 a.m. y las 7:00 p.m, donde buscan poder descongestionar la ciudad y que mejore la calidad del aire en la capital del Valle. La segunda jornada quedará para el 22 de abril de 2026, de acuerdo con el decreto, que deja este día fijo.

Las autoridades dieron a conocer que el acompañamiento de las autoridades se da en una jornada de la mañana y otra en la tarde.

Día sin carro y sin moto en Cali.
Día sin carro y sin moto en Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Itinerario jornada AM (citación 6:00 a.m. – salida 6:30 a.m.):

• Ruta 1: Carrera 1 (Parque de la 14 de Calima) hacia el CAM. (5.76 km – 45 min)

• Ruta 2: Oriente (Carrera 39 con Autopista Simón Bolívar) a Occidente (Clínica Imbanaco). (4.48 km – 30 min)

• Ruta 3: Colegio Nuevo Latir a Zona de Expansión (Carrera 109 con Calle 48). (8.77 km – 1h)

• Ruta 4: Jardín Plaza (Carrera 99 con calle 25) al CAM. (11.9 km – 1h 15 min)

Desde la alcaldía indicaron que: “Con el objetivo de garantizar el regreso satisfactorio al hogar de sus asociados, trabajadores y demás actores de su sector, se dispondrá acompañamiento de regreso en jornada de la tarde, previo a la culminación del día de la movilidad activa”.

Día sin carro y moto en Cali.
Día sin carro y moto en Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Itinerario jornada PM (citación 5:00 p.m. – salida 5:30 p.m.):

• Ruta 1: CAM hacia Carrera 1 (Parque de la 14 de Calima). (5.76 km – 45 min)

• Ruta 2: Occidente (Clínica Imbanaco) a Oriente (Carrera 39 con Autopista Simón Bolívar) por Carrera 44. (4.48 km – 30 min)

• Ruta 3: Zona de Expansión (Carrera 109 con Calle 48) a Colegio Nuevo Latir. (8.77 km – 1h)

• Ruta 4: CAM a Jardín Plaza (Carrera 99 con calle 25). (11.9 km – 1h 15 min)

Con normalidad, opera el sistema de transporte de masivo durante la jornada sin carro y sin moto.
Con normalidad, opera el sistema de transporte de masivo durante la jornada sin carro y sin moto en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. | Foto: Jorge Orozco/El País

Las autoridades de tránsito avanzan con controles en las diferentes vías de la ciudad de Cali con el fin de poder hacer cumplir lo que establece esta jornada sin carro y sin moto.

