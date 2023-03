Estos son los canales de información a los que puede acudir en Cali si quiere denunciar a Viva Air.

Se reportó que al menos 18 mil pasajeros en todo el país no pudieron cumplir con sus itinerarios.

La Oficina de Protección al Consumidor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali lamentó la situación por la que están pasando los consumidores que han adquirido tiquetes con la aerolínea Viva Air, y recalcó que es indispensable que los usuarios siempre reciban bienes y servicios de calidad, en las condiciones pactadas.

Por ello, esa oficina anunció que mantendrá los canales de contacto disponibles, con el fin de recepcionar las quejas y denuncias por la vulneración de los derechos de los consumidores caleños, “para realizar un informe técnico y remitir la respectiva denuncia colectiva a la autoridad aeronáutica colombiana, para que se protejan todos los derechos y se impongan todas las sanciones contempladas en la normatividad vigente”, aseguró la dependencia.

La Oficina de Protección al Consumidor de Cali dispuso de varios canales de información para denunciar a Viva Air. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En el marco de las competencias otorgadas a esta oficina por la Ley 1480 de 2011, se han dispuesto unos canales permanentes de contacto y orientación, a través de la línea WhatsApp (+57) 316 017 5600, el correo electrónico proteccion@cali.gov.co, y presencialmente en la oficina ubicada en la Calle 6 No. 74 -A- 12 Local 31.

“Se reitera el compromiso permanente por garantizar la protección oportuna de los derechos de los consumidores, desplegando todas nuestras capacidades ante cualquier situación que los vulnere”, sostuvo la Oficina de Protección al Consumidor de Cali.

Cabe recordar que el pasado martes, el panorama de la aerolínea Viva Air en Colombia se complicó después de que anunciara el cese operaciones.

En los diferentes aeropuertos del país, cientos de pasajeros se rehusaron a renunciar a los vuelos que habían adquirido con antelación, y el departamento del Valle del Cauca no fue la excepción.

Desde las primeras horas estuvieron protestando pasajeros que tenían vuelos programados a destinos nacionales e internacionales, sobre todo a las ciudades de Cartagena y Medellín, desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el municipio de Palmira.

Los pasajeros hicieron una cadena humana en la salida de vuelos nacionales. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En redes sociales, los afectados manifestaron que no se moverán del lugar hasta que les presenten una solución.

Incluso, varios de ellos decidieron hacer una cadena humana para bloquear la puerta de embarque de destinos nacionales.

“Es que no hay nadie que responda, nosotros sabemos que ustedes no tienen la culpa, pero no nos vamos a mover de aquí”, dijo una mujer al personal de seguridad del aeropuerto.

Asimismo, en varios puntos del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, algunos viajeros optaron por dormir en el piso mientras les solucionaban algo, de modo que pudieran llegar a sus destinos, tal como lo tenían programado.

Algunos viajeros calificaron de inaudito que la aerolínea Viva Air les hubiera recibido maletas, incluso les hubiera cobrado por el exceso de equipaje, para luego informarles que no volarían.

La mayor molestia estuvo entre las personas que tenían para la noche del lunes vuelos internacionales y luego les informaron que les reembolsarán el dinero pagado por los tiquetes.

Sin embargo, algunos viajeros advirtieron que no cuentan con familiares en el país y que los mencionados reembolsos se demoraban más de dos semanas.

Muchos pasajeros, tanto de vuelos domésticos como internacionales, permanecen postrados en el piso a la espera que se entregue una solución frente a sus vuelos por parte de Viva Air. - Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

Otra incertidumbre que plantearon, además de la demora en el reintegro del dinero pagado por el tiquete de avión, es ―en el caso de los que lo adquirieron en dólares― cómo harán para volver a pagarlo si la divisa está a un precio más alto en el momento de comprarlo de nuevo.

Pasajeros también protestaron en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, por la suspensión definitiva de los vuelos de Viva Air.

Solo hasta la noche del lunes se reportaron afectaciones en seis operaciones que colapsaron los pasillos de la terminal.

Los usuarios manifestaron que nadie les daba explicaciones sobre las alteraciones en los itinerarios. En consecuencia, alzaron su voz para reclamar argumentos en la zona de abordaje y recepción de la aerolínea.

Lo delicado de la situación es que, para llamar la atención de las autoridades y encontrar respuestas sobre la crisis que estaban viviendo, las personas que compraron un tiquete en Viva Air decidieron bloquear las actividades comerciales de las otras compañías. También bloquearon el ingreso a Migración Colombia.

Por su parte, la aerolínea Viva Air dijo que la suspensión de las operaciones se mantendrá hasta que la Aerocivil se pronuncie sobre la petición de integración con Avianca.

Esto no detendrá la negociación con los acreedores, bajo los procedimientos del decreto 560, con el cual, la compañía se acogió a la insolvencia, para tratar de capotear su situación económica.

AEROCIVIL BOGOTA, JUNIO 26 DE 2012 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA - Foto: León Darío Peláez

“Se trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura, suponiendo que la Aeronáutica Civil apruebe de inmediato la alianza pendiente”, dijo la aerolínea.