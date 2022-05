Familia caleña vive un drama: desconocido incendió su casa en Villa del Lago

Un incendio que destruyó una casa en el barrio Villa del Lago, en la madrugada del pasado domingo 15 de mayo, en Cali, puso en alerta a los vecinos de ese sector; al parecer, la conflagración habría sido provocada, de acuerdo con las versiones de la comunidad, por un hombre desconocido que pasaba por el lugar.

El extraño habría tomado como blanco para provocar el incendio, la casa de la señora Nury Lemos, de 54 años, ubicada en la carrera 24E con calle 72E-05, vivienda que se encontraba sola el día del desastre. “Yo tuve un accidente en mi casa, me caí de las escaleras, por eso mi mamá salió a auxiliarme y gracias a Dios, no se encontraba en el momento del incendio. Sin embargo, todo ha sido muy extraño porque ella salió pero dejó las ventanas cerradas, el gas también y ella no maneja velas”, le dijo a SEMANA Yennifer Lemos, hija de la señora Nury, quien reside sola en la vivienda donde ocurrió el incendio.

Aunque el accidente de Yennifer no pasó a mayores, ahora esta familia atraviesa por una tragedia superior. “Los vecinos nos llamaron y dijeron que la casa se estaba quemando, en ese momento salimos corriendo a coger un taxi y cuando llegamos vimos al Cuerpo de Bomberos, a la Policía y una ambulancia; en ese momento notamos que toda la casa se había incendiado. Gracias a Dios no había nadie, además mi mamá vive sola, pero a veces nosotras sus hijas nos quedamos con ella. Ella tiene un problema en un pie y utiliza bastón, habría sido muy difícil que se salvara si hubiera estado en el momento del incendio”, contó Yennifer.

Al notar que la casa en la que reside la señora Nury estaba bajo las cenizas, ella y sus hijas tenían muchas preguntas al respecto, aunque el tema es materia de investigación por parte de las autoridades, Yennifer le dijo a SEMANA que una de las versiones apuntan a que el incendio fue provocado. “Los vecinos nos comentaron que llegó un señor, quebró la ventana, sacó la cortina y le prendió fuego a la casa con una sustancia desconocida”.

También les comentaron que el momento fue lleno de angustia, sobre todo, al pensar que en la vivienda se encontraba la señora Nury, por eso procedieron a quebrar los vidrios y dañar la puerta para auxiliarla. “La gente pensó que mi mamá estaba adentro, comenzaron a gritar y también a hacer lo posible para ingresar, incluso, los vecinos ayudaron a los Bomberos a apagar el incendio”, comentó la joven, quien añadió que su señora madre no tiene amenazas en su contra. “Ella es una persona que la va con todo el mundo, es humilde, si alguien le pide un favor, ella lo hace sin pensar en una retribución”.

Yennifer insistió en que ella y su familia no se meten con nadie, por lo que no comprenden qué persona habría atentado contra la vida de su madre. “Somos cuatro hijas las que tiene mi mamá, cada una tiene su hogar aparte y no nos metemos con nadie; ahora estamos desesperados tratando de volver a la normalidad la vida de mi mamá, porque lo perdió todo: los muebles, el comedor, los platos, la ropa, los zapatos, las cortinas, casi todo, menos la cama porque los vecinos la alcanzaron a sacar”, señaló.

Ahora, lo que tiene más preocupada a esta familia es la reconstrucción de la vivienda, ya que no es una propiedad de la señora Nury Lemos. “La casa es arrendada, mi mamá paga $450.000 mensuales por residir ahí. Necesitamos estuco, pintura, de todo tipo de materiales, además de la mano de obra. Los vecinos nos ayudaron a sacar lo quemado y también medio limpiar. Al momento mi mamá se sigue quedando con una de mis hermanas”, contó la joven.

Por el momento, la familia está tratando de conseguir todo lo necesario para reconstruir la casa y ayudarle a la señora Nury a tener de nuevo sus pertenencias, tal como ropa y zapatos, que también quedaron en perdida total. “Una persona ya le donó indumentaria, pero sí queremos resaltar que hay gente que está abusando de la situación publicando cuentas bancarias en las redes sociales para pedir ayuda, por eso el llamado de nosotros es hacer caso omiso de las mismas; más bien, si alguna persona de buen corazón desea apoyarnos, el único canal de comunicación que estamos utilizando es mi número celular 3163536054, se pueden comunicar conmigo para hablar de la situación y cualquier tipo de ayuda”, insistió Yennifer.