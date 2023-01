La fuerte golpiza de la comunidad a presunto ladrón en Cali que quedó registrada en video

En la noche del domingo 29 de enero se presentó un nuevo caso de justicia por mano propia en Cali, debido a que lincharon a un presunto ladrón en la avenida Roosevelt, al sur de la ciudad.

Según información preliminar de lo sucedido, el supuesto dueño de lo ajeno le habría robado las pertenencias a una persona del sector, por lo que hombres que se encontraban en la zona procedieron a golpear al sujeto hasta dejarlo malherido en la vía pública.

El terrible hecho se presentó en la avenida Roosevelt de Cali. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La impactante grabación muestra al hombre correr para salvaguardarse, pero al menos ocho hombres lo alcanzaron y le propinaron contundentes patadas. Aunque se ha dicho que el sujeto falleció en el lugar de los hechos, las autoridades aún no lo confirman; en las próximas horas se pronunciarían de manera oficial.

Sobre lo ocurrido, los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales. “En Cali ya no hay autoridad; la anarquía ronda y el ciudadano se remite a la legítima defensa”; “las autoridades deben velar por la seguridad y el orden en esta ciudad”; “la Policía debe actuar”; “Si ya la sociedad está cansada, a ellos los encierran y tristemente salen a la semana a seguir con lo mismo, hay tanta reproducción de vándalos que las cárceles no pueden con uno más”; “el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de seguridad Jimmy Dranguet son los responsables. Esos son los resultados de su gestión al frente de la seguridad de la ciudad”.

Entretanto, la Policía insta a las personas a no tomar justicia por mano propia y, en cambio, comunicarse con las autoridades.

“Lo importante en estos casos es que llamen al 123 o al cuadrante, para hacer la respectiva denuncia. No tomen justicia por mano propia porque se pueden ver inmersos en denuncias por lesiones personales a terceros”, indican las autoridades.

El increíble robo a un D1 en Cali

La ciudad de Cali (Valle del Cauca) sigue siendo víctima de los delincuentes. El más reciente hecho se reportó en una tienda D1, ubicada en la calle 52 norte con avenida 4A, en el barrio La Flora, donde hombres disfrazados de guardas de seguridad ingresaron al supermercado para hurtar lo que se les atravesara.

Según las autoridades, el hecho ocurrió el domingo 29 de enero, sobre las 8:30 a. m. Los sujetos armados habrían entrado por el techo del almacén de víveres, y disfrazados de guardas de seguridad intimidaron a los empleados del establecimiento comercial con armas de fuego, despojándolos de sus pertenencias, llevándose dinero de la caja menor y elementos del almacén.

Las autoridades indicaron que el robo ocurrió en la tienda D1 de la calle 52N, del barrio La Flora. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Asimismo, la Policía, aunque no ha dado detalles mayores sobre este hurto, confirmó que en el lugar no había clientes al momento de cometerse el delito. De igual forma, hasta el momento no hay capturados, pero están adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los delincuentes.

Aunque uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al sitio después de reportarse el robo, los sujetos no habrían dejado rastro alguno, lo que ha impedido sus capturas.

Y es que el delito de hurto a personas es el de mayor recurrencia en la capital del Valle. Recientemente, en videos que rápidamente empezaron a circular en redes sociales quedaron en evidencia motoladrones que, con armas de fuego, amenazaron a sus víctimas para quitarles sus pertenencias.

Según las grabaciones, los hechos se presentaron en los barrios Comuneros II, Prados del Limonar y El Cedro.

Uno de los clips muestra a detalle a dos hombres llegando a bordo de una motocicleta a una peluquería ubicada en el barrio Comuneros II, en el distrito de Aguablanca. Ahí se bajó uno de ellos sin quitarse el casco ni el tapabocas, mientras que su compañero lo esperaba en la parte de afuera.

Entretanto, la cámara de seguridad del establecimiento comercial muestra al que ingresó hurtándole las pertenencias a una de las clientas del sitio, quien se estaba haciendo arreglar las uñas; el dueño de lo ajeno le quitó una cadena y una pulsera, esto lo hizo amenazándola con un arma de fuego, después huyó del sitio con paradero desconocido.

Momento exacto en el que el motoladrón le quita la cadena a la ciudadana. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Entretanto, en el barrio El Cedro, un video captó cuando dos motociclistas se encontraron de frente a tres mujeres jóvenes que iban caminando por una vía pública de este sector.

Posteriormente, la cámara muestra a dos ellas, una fue acorralada por uno de los motoladrones, quien revisó a la joven, pero viendo que esta no tenía pertenencias la dejó; mientras que otro de los sujetos se bajó de la moto para perseguir a otra de las mujeres que salió corriendo.

Al ver que la tercera mujer salió en busca de ayuda, los hombres se fueron rápidamente del lugar. Además, se conoció que el mismo martes 17 de enero habían robado primero a un grupo de personas en el barrio Prados del Limonar.