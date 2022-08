La nueva modalidad de robo de motos en Cali: ponen una cuerda para derribar al conductor

Como si los hurtos a mano armada no fueran suficiente, ahora en Cali estarían robando motos con otra modalidad igualmente agresiva. Un motociclista denunció que desconocidos cruzaron una cuerda en la carretera para provocar su caída y posteriormente robarlo. Esta situación se presentó, de acuerdo con el relato de la víctima, en horas de la noche en la avenida Ciudad de Cali, una importante y transitada arteria vial de la ciudad.

“Mucho cuidado por la avenida Ciudad de Cali, por Nuevo Latir, me pusieron una cuerda en el cuello cuando iba transitando por la vía. Están robando motos, están poniendo cuerdas, me lastimaron el cuello”, contó.

El hombre asegura haber puesto su caso en conocimiento de las autoridades competentes para que investiguen. Debido a la lesión sufrida tuvo que ir a un centro asistencial para recibir atención médica.

Cifras del Observatorio de Seguridad indican que este año, con corte al 22 de agosto, en Cali han sido denunciados 1.747 robos de motos.

Denuncia ciudadana

Están atravesando cuerdas en la vía para tumbar y robar a motociclistas por la avenida Ciudad de Cali, esta persona casi es degollada cuando transitaba por esta importante vía de la ciudad. pic.twitter.com/4IXGCxiNNw — Roberto Ortiz (@robertoortizu) August 24, 2022

“Esta persona casi es degollada cuando transitaba por esta importante vía de la ciudad”, dijo el concejal Roberto Ortiz, quien señaló que esta no sería la primera vez que ocurre en la capital del Valle del Cauca un intento de robo con esta atroz modalidad. “Otras personas ya habían denunciado que se estaban presentando estos casos. Se intensifica más la inseguridad en nuestra ciudad, donde atracan carro, roban a mano armada, te matan en cualquier esquina”, añadió en conversación con SEMANA.

Aseguró además que en Cali hace falta un política de seguridad robusta que prevenga estos crímenes que se ejecutan, incluso, a plena luz del día. “Llevamos meses pidiéndole esto al alcalde y en cambio se ha dedicado a hacer ocurrencia y nunca un plan serio”, expuso.

Ortiz también le lanzó un vainazo a Jorge Iván Ospina por su reciente crítica al proceso de designación del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Cabe recordar que el mandatario levantó una polémica al afirmar que como mandatario debió ser consultado sobre el nuevo líder de la institución policial en la ciudad y que este no fuera escogido sin su opinión.

“Siempre he querido que antes de designar comandante de la Policía de Cali deberían consultar con el alcalde (supuestamente autoridad de la policía) sus necesidades y postura, pero una vez más se elige de espaldas a la autoridad distrital”, argumentó Ospina.

El concejal se lanzó en ristre contra el alcalde por esta posición aseverando que el problema de seguridad de la ciudad no está sujeto al nuevo comandante, sino a otros factores. “Como todo un monarca cuestionó a la Policía cuando este no es el problema. El problema es que la seguridad se le salió de la manos. Se necesitan más recursos, una política integral de seguridad acompañada de inversión en los jóvenes y que el alcalde entienda que no puede estar cuestionando los nombramientos que se hacen desde Bogotá”, concluyó.