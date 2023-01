Las espeluznantes amenazas que recibe casi a diario el presidente del Concejo de Buenaventura; dicen que matarán hasta a sus hijos.

Momentos de tensión, temor y zozobra son los que ha vivido en los últimos meses Nilson García Valencia, quien se posesionó como presidente del Concejo de Buenaventura, el pasado lunes 2 de enero.

En diálogo con SEMANA, el también líder social señaló que, al parecer, las intimidaciones hacia él y su familia se deben a las denuncias que ha realizado respecto a los constantes robos en alta mar a pescadores, como también por el desplazamiento que se evidencia en los territorios de la zona rural del Puerto.

“Eso no le gustará a algunos sectores, por ello, desde el 2021 puse la denuncia en la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, en los últimos meses las amenazas se han intensificado. Eso me tiene hoy con una reducción en la movilidad en un 90 % dado que son unas amenazas muy fuertes y con datos muy precisos, me da escalofríos, me amenazan a mí y a mi familia”, dijo.

Nilson García Valencia se posesionó como presidente del Concejo de Buenaventura el 2 de enero de 2023. - Foto: Cortesía Concejo de Buenaventura

Aseguró que realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía, la Personería y la UNP. “En diciembre me llamaban y me decían que no me fuera a complicar cuando me posesionara como presidente del Concejo del Distrito de Buenaventura; me han dado mensajes muy contundentes de amenaza, me han dicho desde palabras soeces, hasta que conocen mi ruta, mis movimientos, a mis hijos y sus nombres. Me dicen que primero atentarán contra mí y luego contra mi familia”, reveló a SEMANA.

Las amenazas no solamente las ha recibido el presidente del Concejo, sino también su hermano y esposa. “Le he dicho a mis hijos que no contesten llamadas si no son de números verificados, igualmente a mi esposa, porque ya conocen todo de nosotros; dónde estamos y demás. He tenido mucha zozobra. En una de esas llamadas estaba con un funcionario de la Alcaldía, lo tenía en altavoz, él alcanzó a escuchar todo y me dijo: ‘El tema es muy grave’”, sostuvo.

García Valencia dijo que las llamadas amenazantes no paran, sin embargo, manifestó que no puede dejar de contestar números desconocidos, ya que también hace actividades de turismo. “Mi teléfono es una herramienta de trabajo personal, me toca contestar números conocidos y desconocidos, tengo una agencia de viajes, debo responder porque puede ser un cliente”, mencionó.

Contó que hasta el momento no tiene un protocolo de seguridad establecido, por ello, este jueves 5 de enero en horas de la tarde tendrá una reunión con la Policía de Buenaventura, con el fin de tomar medidas al respecto en el marco de los protocolos que se usan para este tipo de situaciones.

García Valencia manifestó que seguirá asumiendo su cargo como presidente del Concejo de Buenaventura para trabajar por las comunidades del Distrito Especial. - Foto: Cortesía Concejo de Buenaventura

El presidente del Concejo envió un mensaje enfático a toda la población, en particular a quienes están empeñados en reducir sus condiciones laborales y de aporte a la ciudadanía. “A esas personas inescrupulosas que quieren amedrentar y no dejar hacer nuestro trabajo, que Buenaventura requiere una articulación y no que nos estemos amenazando entre nosotros, en nuestro territorio”, expresó.

Bomberos se tomaron sede de la Alcaldía de Buenaventura

El Cuerpo de Bomberos de Buenaventura (Valle del Cauca) se tomó la sede de la Alcaldía Distrital para exigir el pago de cuatro meses de salario atrasado; además, los bomberos aseguran que les adeudan tres meses del pago de la Seguridad Social y denuncian que el panorama es preocupante, sobre todo por la labor a la que se dedican.

Los bomberos indicaron que estarán en el sitio hasta que el alcalde de Buenaventura haga presencia para llegar a un acuerdo. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Las unidades pararon sus actividades no solo por la falta de pago de sus sueldos, sino también porque afirman que no tienen recursos ni para la gasolina del vehículo del Cuerpo de Bomberos con el que asisten a las diferentes emergencias. También requieren otras herramientas y más carros.

“Nos deben tres meses de seguridad social. Queremos decirle al señor alcalde que por favor nos haga las transferencias a las que tenemos derecho, porque después de haberle cumplido con la comunidad, necesitamos también solucionar el problema de nuestros compañeros bomberos. El señor alcalde que se presente aquí y nos sentemos a dialogar”, dijo la teniente Nurth María Castro, comandante del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura.

Castro también indicó que en caso de presentarse alguna emergencia mientras están en la Alcaldía, la atenderán. “Si se presentan incendios saldríamos, porque no podemos perjudicar a la comunidad”, afirmó, y añadió que han podido realizar su trabajo gracias a las diferentes donaciones de algunos empresarios y comerciantes, junto a la vocación que los caracteriza.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Buenaventura aseguran que además les adeudan tres meses de Seguridad Social. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Por el momento, el alcalde encargado de Buenaventura, Mauricio Aguirre, no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, los más de 70 bomberos indicaron que permanecerán en la Alcaldía de manera pacífica hasta que Aguirre se presente.

Cabe recordar que Mauricio Aguirre fue designado en el cargo desde el pasado 30 de septiembre por los quebrantos de salud que tuvieron hospitalizado a Víctor Hugo Vidal Piedrahita, en una clínica de Cali. Aunque el mandatario permanece estable, el distrito portuario designó a Aguirre, quien está ocupando el puesto temporalmente.