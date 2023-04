Los ‘ajustes de cuentas’ entre bandas delincuenciales son la mayor causa de homicidios en Cali

El principal detonante de los homicidios en Cali, la capital del Valle del Cauca, son los ajustes de cuentas y el narcotráfico. Así lo indicó un análisis del Observatorio de Seguridad de esta ciudad entregado este 25 de abril.

“La dinámica de los homicidios tiene dos variables importantes. Una, que tiene que ver con quienes están involucrados en dinámicas de delito como narcotráfico y ajustes de cuentas, y otra, que corresponde a un porcentaje bajo, que tiene que ver con personas que llevan una vida normal y resultan asesinadas en un hecho delictivo”, explicó Pablo Alvarado, director del Observatorio de Seguridad de Cali.

Pablo Alvarado, director del Observatorio de Seguridad de Cali. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

Con corte al 24 de abril, la capital del Valle del Cauca ha registrado 321 homicidios este año, los mismos que llevaba para esta fecha en 2022, y 27 más que en 2021.

Alvarado asegura que la responsabilidad sobre tal cifra de homicidios no solo recae en las acciones preventivas de las autoridades a nivel criminal, sino también en los valores que se están inculcando a nivel social.

“La descomposición social, sobre todo en zonas vulnerables, ha sido el caldo de cultivo que permite que haya bandas delincuenciales, prostitución, narcotráfico y un alto consumo de drogas, lo cual hace que se generen altos índices de inseguridad”, expuso.

Las comunas que registran un incremento de homicidios en Cali durante este año son la 3, 4, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 21 y 22. La mayor cantidad de víctimas de los homicidios eran hombres (280).

Según el Observatorio de Seguridad, las armas de fuego (251 casos) son los artefactos que más se usan en Cali para cometer homicidios. Le siguen las armas cortopunzantes (64 casos).

Arma de fuego, el artefacto preferido por los asesinos en Cali. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Son los domingos el día más violento en la ciudad, con 76 de los 321 homicidios registrados. Los lunes (54) y los martes (43) completan este ranking.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, se pronunció la semana pasada sobre el panorama de violencia que enfrenta la ciudad. Sus declaraciones van en consonancia con el análisis del Observatorio.

“Lastimosamente, fenómenos como el narcotráfico, el ajuste de cuentas y el crecimiento de los cultivos ilícitos en el sur del país generan una presión en materia de seguridad para la ciudad”, señaló.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

El funcionario dice que, en buena medida, los homicidios se presentan porque la ciudad ha terminado siendo usada por bandas criminales dedicadas al comercio de sustancias estupefacientes “como un espacio de reunión para fraguar o concertar negocios ilícitos”.

En ese sentido, dijo que “la lucha contra las drogas debemos asumirla, pero con apoyo del Gobierno nacional, con más esfuerzos y recursos, pues, por su cercanía, lo que ocurre en Jamundí, Buenaventura o incluso en Nariño, repercute en Cali”.

“Parte de los homicidios y la situación violenta en Cali tiene que ver, y se produce los fines de semana, porque delincuentes de otros municipios y departamentos cercanos llegan a la ciudad a disfrutar de la vida nocturna y se ajustan cuentas de problemas delincuenciales que no se generan en nuestra ciudad. El hecho de que Cali sea sitio de paso de drogas, armas y drogas hacia el sur tiene que ver, pero no nos podemos quedar solo con esta excusa. Debemos actuar y no quedarnos esperando el apoyo del Gobierno nacional”, consideró recientemente el concejal Fernando Tamayo, quien pidió reforzar los controles de las autoridades en los accesos a la capital del Valle del Cauca para intentar evitar el ingreso de criminales.