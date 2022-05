“Me dedicaré a mi defensa”: Carlos Soler, después de renunciar a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali

El coronel en retiro Carlos Javier Soler Parra, quien ha estado en los últimos días en medio de una controversia por polémicos contratos que sostiene la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, Valle del Cauca, con exmilitares vinculados a investigaciones por homicidio, paramilitarismo y chuzadas ilegales; renunció a su cargo en las últimas horas y dijo que se dedicará a su defensa.

En la renuncia que le dirigió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le expresó su más sincero agradecimiento por haberlo tenido en cuenta en su momento. “Cuando fui llamado a hacer parte de su gabinete, no me conocía, sin embargo, me dio un voto de confianza, el cual respeto y valoro y sobre todo, lo hace portador irrestricto de mi lealtad, pues a pesar de estar en posiciones ideológicas muy contrarias, siempre tuve su respeto y apoyo, por un fin único, recuperar la seguridad y la caleñidad; pude liderar muchos procesos que se encontraban estancados, dando muy buenos resultados, y jamás tuve una petición contraria a mi moral de su parte, y es por esto, que buscando sacar a la Alcaldía que usted lidera de este dilema político y mediático, considero oportuno poner mi renuncia a su disposición”, se lee en el escrito.

Lo anterior, según Soler Parra, lo hizo porque se ha visto perseguido y acosado. “Nunca me he visto sumido en un acto de corrupción, y a pesar de las muchas persecuciones y acosos, siempre he actuado en marco de la ley, pero resulta jocoso que para algún sector político radical, la constitución y la ley, solo sirve cuando le conviene, que apoyan la JEP, pero solo cuando los excombatientes se ven beneficiados y no cuando otros actores del conflicto hacen parte de esta, que hablan de derechos humanos, pero han violentado todos los míos y de mi familia”, señaló.

Además, indicó que: “Tal vez este sector político va a cantar victoria, porque logró apagar mi causa de ciudad, pero yo siento que gané, porque logré devolverles a los caleños un poco de eso que estaban perdiendo, el derecho a la seguridad, todo esto gracias al trabajo que se pudo realizar de manera conjunta con nuestra Policía, Ejército, fiscalía, CTI, Inpec, Entes de Control, demás Organismos de Seguridad y Justicia y mi gran equipo, un equipo lleno de técnicos, quienes muy lejos del espectro político, aportaron incansablemente a esta loable labor”, expresó.

Como abogado,funcionario público y persona,soy alguien que siempre se apega a la Ley y la Constitución para cualquier actuación. Como militar que fui durante 30 años,el honor y la lealtad son los valores más importantes para mi.Por eso hoy he decidido renunciar a @seguridadcali⬇️ — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 22, 2022

Soler Parra le manifestó a Jorge Iván Ospina que ahora procederá a defender su buen nombre. “Me dedicaré a mi defensa, porque mi honor no puede ser mancillado por tendencias en una red social, que no recoge el sentir de la ciudadanía, que lincha y violenta, y no puedo tener una mordaza para defender mi buen nombre, mis actuaciones, la de funcionarios y contratistas correctos, honestos, dedicados, que desde muchos ángulos, formaciones, visiones e ideologías, tuve el honor, el placer y el orgullo de liderar con un solo fin, recuperar la seguridad multidimensional de los caleños”, dijo.

Por último, agradeció la oportunidad de pertenecer a esta alcaldía por casi un año. “No queda más que agradecer la oportunidad y el pluralismo de su visión, así como el respeto y la dignidad humana, que nunca lo vi violentar, a su equipo de gobierno, un abrazo respetuoso desde la distancia y a quienes quisieron sumar y aportar, un abrazo fraterno. A mis subsecretarios y el director de la UAG, que ya se encontraban nombrados, con quien hice equipo, pude liderar, enseñar, y aprender de ellos, con relaciones basadas en el respeto y la gratitud, gracias en nombre de la ciudadanía caleña”, finalizó.

Cabe destacar que Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, quedó delegado como secretario de Seguridad y Justicia encargado, hasta que llegue un nuevo miembro a esta cartera.