Ministro de Transporte y director del Invías explicaron por qué tiene grietas la vía entregada por Petro en el Cauca

La presión de las redes sociales obligó a que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Alfonso Latorre Uriza, explicaran en las últimas horas la causa de las grandes grietas que tiene la carretera alterna a la Panamericana en el Cauca después de sólo cuatro días cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, estuviera entregándola.

Por medio de un video que Reyes compartió en Twitter, sostuvo: “Colombianos y colombianas, el suscrito ministro de Transporte y el director nacional del Invías queremos en esta oportunidad explicarle al país las imágenes y los videos que andan circulando en relación con la vía que recientemente puso en servicio el presidente de la República en el municipio de Rosas, del departamento del Cauca”, dijo inicialmente.

El funcionario continuó su relato aseverando que, como se advirtió, esta carretera es provisional para unir el Cauca con el departamento de Nariño.

“Las imágenes presentan una serie de escenas en virtud de las cuales parece que la vía que se puso en servicio se encuentra en una situación bastante lamentable. Queremos dar una explicación sobre las condiciones de la vía y el por qué las mismas”, agregó Reyes y le dio paso al director de Invías.

Latorre se permitió aclarar que el presidente no fue al Cauca a inaugurar la vía, sino a entregar el corredor vial. “En segundo lugar, esta es una vía temporal, una vía de emergencia, en tales condiciones debe durarnos tres meses mientras entregamos la definitiva que es la conexión de la Panamericana que incluye un puente de 125 metros y un corredor de aproximadamente dos kilómetros de vía nueva con las especificaciones de Panamericana”, explicó.

Asimismo, dijo que al ser una vía de emergencia, su inversión debe ser acorde a ello. “La vía no tiene estructura de pavimento, la vía no tiene base, sino que tiene un afirmado que permite la circulación del transporte por este corredor; esto implica que a la vía lo que se colocó fue una mezcla asfáltica, no un pavimento en asfalto, que permite que las tractomulas por las pendientes que tiene el corredor, puedan ascender, puedan subir”, concluyó.

Mientras que desde el Ministerio de Transporte le hicieron un llamado a todos los transportadores para que no excedan el peso de carga establecido para el uso de la conexión provisional vía Panamericana “y que atiendan las recomendaciones brindadas por el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte y autoridades locales”.

Esta polémica fue desatada en las primeras horas de este jueves, por el politólogo Daniel Briceño, quien calificó como vergonzoso que el presidente de la República, Gustavo Petro, haya inaugurado hace cuatro días con bombos y platillos la vía alterna a la Panamericana, taponada por el derrumbe en Rosas, Cauca, y la obra presente fallas.

“Este es el estado de la ‘nueva’ vía, 96 horas después. Una completa vergüenza”, manifestó Briceño desde la red social Twitter.

Hace 4 días entre bombos y platillos el Presidente Gustavo Petro inauguró personalmente la vía en las Rosas en el Cauca.



Los videos que publicó Briceño dejan en evidencia el mal estado de esta carretera en solo cuatro días. La vía se ve agrietada mientras vehículos de carga pesada se arriesgan a transitar por ese tramo.

Al respecto, los internautas no han dejado de opinar. “La mejor radiografía de sus capacidades”; “ya sabía que eso estaba hundiéndose. Lo sabía de muy buena fuente, aun así lo inauguraron”; “todo lo malo que criticaron, ahora lo hacen igualito”; “a quien se le ocurre construir sobre placas tectónicas”; “fue mayor la duración de la inauguración y toda la parafernalia que montaron que la obra misma”; “del afán no queda sino el cansancio”. Han sido algunas de las apreciaciones.

Cabe recordar que Gustavo Petro se desplazó el pasado lunes 13 de marzo a la región de Rosas, Cauca, en donde se registró una emergencia por el deslizamiento de tierra que bloqueó la vía Panamericana, situación que perjudicó profundamente al comercio en esa zona del país, con el desabastecimiento de gasolina que obligó al Gobierno nacional a tomar medidas de contingencia.

La medida, anunciada por el mandatario colombiano, se pudo materializar tras las pruebas que realizaron ingenieros para poner en funcionamiento la variante que había anunciado el Gobierno nacional como contingencia de la dificultad vial.

“Fue una vía alterna hecha muy rápidamente en 45 días son los cálculos, tiene dos elementos que me parecen centrales, uno indudablemente mejora la calidad de vida a través de la interconexión, que se había interrumpido, se estaba usando una vía alterna que también se hizo rápidamente”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “Pero que indudablemente no tenía la suficiente capacidad para aguantar las cargas del tráfico, hoy el problema se ha reducido a dos kilómetros, 200 metros, esta vía recoge este problema junta la vía Panamericana”.