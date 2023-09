Motociclista habría intentado atropellar a varios agentes de tránsito en Cali tras ser detenido en un puesto de control.

Según información preliminar, el funcionario le habría indicado al motociclista que se detuviera, por lo que este último embistió al agente, y por ello habría iniciado la confrontación. Sin embargo, la situación no habría pasado a mayores porque otro agente habría reaccionado y, supuestamente, alcanzó a arrebatar el arma al conductor y de esa manera evitó que su compañero hubiese sido herido de gravedad.

El funcionario agregó: “no deberíamos tener ninguna agresión. Muchos ciudadanos, o algunos, incumplen la norma y cuando se les llama a cumplirla, su reacción es agredir a las unidades o agentes de tránsito. No miden las consecuencias de esta acción”, dijo y confirmó que en lo corrido de este 2023 se han registrado 27 agresiones contra agentes de tránsito en Cali.

Otro caso

El hecho ha causado bastante indignación entre la ciudadanía, no solo por la agresión física, sino porque el conductor hizo el reprochable acto delante de unos uniformados de la Policía.

Los internautas rechazaron contundentemente el hecho. “Se perdieron los valores”; “deberían meterlo a la cárcel”; “ya es hora que todo el peso de la ley les caiga a estos agresores. No se puede seguir tolerando ningún acto de violencia”; “¿y el policía para qué sirve? Si ve que están agrediendo a alguien por qué no lo somete y ya. Lo hacen pasar al menos unas horas en la estación, pero no le hacen nada, por eso es que luego vuelve y hace lo mismo”; “ya es deporte cascar agentes de tránsito”; “un tipo de estos merece un castigo ejemplar”, fueron algunos de los comentarios.