Pasajeros afectados por cancelación de operaciones de Viva Air protestan en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle.

En todo el país hay un reporte de 18 mil pasajeros que no podrán cumplir con sus itinerarios nacionales e internacionales.

El panorama de la aerolínea Viva Air en Colombia se complicó después de su reciente anuncio en el que indicaron que cesan operaciones. En los diferentes aeropuertos del país, cientos de pasajeros rehúsan renunciar a los vuelos que habían adquirido con antelación, y el departamento del Valle del Cauca no fue la excepción.

Desde las primeras horas de este martes 28 de febrero, han estado protestando pasajeros que tenían vuelos programados a destinos nacionales e internacionales, sobre todo a las ciudades de Cartagena y Medellín, desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el municipio de Palmira.

Los pasajeros hicieron una cadena humana en la salida de vuelos nacionales. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En redes sociales, los afectados manifiestan que no se moverán del lugar hasta que les presenten una solución. Incluso, varios de ellos decidieron hacer una cadena humana para bloquear la puerta de embarque de destinos nacionales.

“Es que no hay nadie que responda, nosotros sabemos que ustedes no tienen la culpa, pero no nos vamos a mover de aquí”, se le escucha decir a una mujer al personal de seguridad del aeropuerto.

Asimismo, en varios puntos del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, algunos viajeros optaron por dormir en el piso mientras les solucionan algo, de modo que puedan llegar a sus destinos, tal como lo tenían programado.

Algunos viajeros que protestan en El Dorado han calificado de inaudito que la aerolínea Viva Air les hubiera recibido maletas, incluso les haya cobrado por el exceso de equipaje, para luego informarles que no volarían.

La mayor molestia está entre las personas que tenían para la noche del lunes vuelos internacionales y luego les informaron que les reembolsarán el dinero pagado por los tiquetes. Sin embargo, algunos viajeros advierten que no cuentan con familiares en el país y que los mencionados reembolsos se demoran más de dos semanas.

Muchos pasajeros, tanto de vuelos domésticos como internacionales, permanecen postrados en el piso a la espera que se entregue una solución frente a sus vuelos por parte de Viva Air. - Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

Otra incertidumbre que plantean, además de la demora en el reintegro del dinero pagado por el tiquete de avión, es -en el caso de los que lo adquirieron en dólares- cómo harán para volver a pagarlo si la divisa está a un precio más alto en el momento de comprarlo de nuevo.

Pasajeros también protestan en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro por la suspensión definitiva de los vuelos de Viva Air. Solo hasta la noche del lunes, se reportaron afectaciones en seis operaciones que colapsaron los pasillos de la terminal.

Cientos de usuarios manifiestan por medio de sus redes sociales que nadie les da explicaciones sobre las alteraciones en los itinerarios. En consecuencia, están alzando su voz para reclamar argumentos en la zona de abordaje y recepción de la aerolínea.

Lo delicado de la situación es que, para llamar la atención de las autoridades y encontrar respuestas sobre la crisis que estaban viviendo, las personas que compraron un tiquete en Viva Air decidieron bloquear las actividades comerciales de las otras compañías. También bloquearon el ingreso a Migración Colombia.

La aerolínea Viva Air dijo que la suspensión de las operaciones se mantendrá hasta que la Aerocivil se pronuncie sobre la petición de integración con Avianca. Esto no detendrá la negociación con los acreedores, bajo los procedimientos del decreto 560, con el cual, la compañía se acogió a la insolvencia, para tratar de capotear su situación económica.

“Se trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura, suponiendo que la Aeronáutica Civil apruebe de inmediato la alianza pendiente”, dijo la aerolínea.

Aerocivil. - Foto: Aerocivil

Recordaron que ya son siete meses, desde que solicitaron la integración, y aún no ven una luz en el túnel, lo que ha agudizado aún más la crisis que, según ellos, los llevó a la solicitud de integración con Avianca.

“El día de hoy la Aeronáutica Civil emitió Comunicación reconociendo los intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y más grande. Esta decisión, sin precedentes por parte de la entidad, dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato”, informó la aerolínea Viva Air.