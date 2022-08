A partir de hoy aplicará en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. para vehículos particulares.

Pico y placa en Cali: cuándo inician las sanciones por no acatar la medida

Este lunes, 1 de agosto, el pico y placa en Cali empezó a regir la extensión de su horario y la rotación de dígitos. Estos cambios quedaron estipulados en el decreto 4112.010.20 0530 expedido por la Alcaldía de la ciudad.

Lo que dice el documento, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, es que la restricción pasará de aplicar en dos franjas horarias (6:00 a.m. a 10:00 a.m. y 4:00 p.m. a 8:00 p.m.) a una sola, que será continua (6:00 a.m. a 8:00 p.m.).

Debido a los cambios, el secretario de Movilidad, William Vallejo, manifestó que las dos primeras semanas serán pedagógicas, en ese sentido, a partir del martes 16 de agosto se impondrán las respectivas multas a quienes se movilicen en el horario no correspondiente.

“Hemos considerado que por el cambio tendremos pedagogía de los agentes de tránsito y no habrá sanciones las dos primeras semanas en este nuevo esquema horario”, explicó el funcionario.

En ese sentido, desde este lunes el pico y placa empezó a rotar por el orden de los dígitos que venía rigiendo desde principio de año. Así las cosas, la restricción queda ajustada de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4.

De otro lado, Vallejo detalló las dinámicas que, pese al nuevo decreto, se mantienen. No habrá aumento en el número de dígitos de placas y continúan los mismos exentos: los vehículos tipo motocicleta, vehículos híbridos o eléctricos y vehículos híbridos, en las combinaciones eléctrico-gasolina y eléctrico-diésel.

“Adicional a esto, todos aquellos vehículos que por algunas funciones operativas o por algunas necesidades que tiene la Administración, en todas sus distintas dependencias, cuentan con unas exenciones para poder cumplir con esas tareas. Estos vehículos están amparados bajo un decreto donde se especifican todas las condiciones para acceder a esa exención y también se incluye a las personas con movilidad reducida”.

El pico y placa no aplica los sábados, domingos y festivos o cuando lo así lo determinen las autoridades competentes.

Los conductores que deseen movilizarse por la ciudad, aunque tengan pico y placa, pueden pagar la tasa por congestión. “En estos momentos cuesta un poco más de $1.700.000 para quienes desean pagar la totalidad del año. Tiene un descuento del 40 % sobre el valor de cálculo inicial, igualmente se puede pagar por mes o se puede pagar por semestre, siendo un valor de 140.000 pesos aproximadamente”, añadió el secretario de Movilidad.

Cabe recordar que dichos cambios se tomaron desde la Administración, luego de desarrollar una serie de diversos análisis en la restricción de la movilidad de pico y placa en distintos escenarios.

La medida obedece a que el parque automotor de Cali supera los 710.000 vehículos, de los cuales el 60 % son motocicletas. Además, hay que tener en cuenta que a esta primera cifra se le suma el ingreso de vehículos provenientes de otros municipios. Por eso, la medida busca descongestionar las vías de la ciudad.

“Hay que considerar al Distrito de Cali como una ciudad región, dentro de los cuales hay un componente bastante robusto de este tipo de viajes que ingresan desde los municipios vecinos a realizar actividades de trabajo, estudio o acceso al servicio que ofrece la capital del Valle”, aseguró William Vallejo.

De otro lado, el titular de movilidad dijo que las tareas de obra que se presentan a través de la Secretaría de Infraestructura y Metrocali con su corredor troncal-oriental y otra serie de planes movilizadores de la ciudad, impactan de manera considerable algunos tramos muy importantes de la malla y la infraestructura de la ciudad que también ralentizan la movilidad de los diferentes actores de la movilidad.

Vallejo también detalló que dentro de la medida se consideró la inclusión de las motocicletas en la restricción de pico y placa, sin embargo, este tipo de decisiones no solamente se pensaron desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista socioeconómico.

“El impacto en estos momentos hacia ese tipo de actores implicaría un fortalecimiento del sistema de transporte público para garantizar otras opciones de movilidad, por lo tanto, igualmente continuamos trabajando en un pacto por la movilidad que se desarrolla durante este segundo semestre del año, con el objetivo de fortalecer este sistema de transporte masivo, a partir del plan de desarrollo mediante la integración de otros nodos que también tienen participación en el transporte público”, indicó.