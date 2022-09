Polémica en Cali porque el día sin carro ni moto no incluye en las excepciones las rutas escolares

La Alcaldía de Cali dio a conocer el borrador del decreto 4112.010.20 de 2022, el cual establece las condiciones para la jornada ‘Día por la movilidad sostenible’, que se va a realizar el próximo 22 de septiembre, y que indica que no pueden circular vehículos particulares, con el propósito de reducir las emisiones de CO₂ de dióxido y monóxido de carbono.

“Es menester establecer la exención a la restricción para los vehículos y motocicletas propulsados por motores eléctricos o híbridos, que considerando los derechos fundamentales al trabajo y el mínimo vital se exceptuarán de la restricción a la circulación, a los vehículos y motocicletas vinculadas al transporte de mensajería y a establecimientos de comercio que ofrecen servicios a domicilio”, señala la resolución.

Sin embargo, entre las excepciones no incluyeron las rutas escolares, por lo que la Personería Distrital de Santiago de Cali se pronunció.

“Vemos con preocupación que para la jornada ‘Día por la movilidad sostenible’ no se haya incluido dentro de las excepciones del borrador del decreto a los vehículos de transporte escolar, por lo que se asume que las instituciones educativas no tendrán clases ese día, vulnerando el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, y generando traumatismos en el normal desarrollo del plan escolar”, indicó a través de un comunicado el ente del Ministerio Público.

El personero de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, reconoció que esta jornada busca el cuidado del medioambiente, sin embargo, considera que los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás.

“Debemos recordar que en la ponderación de los derechos fundamentales, los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de los demás, y estas decisiones administrativas deben tener en cuenta que la garantía del derecho a la educación también requiere una continuidad de la jornada educativa”, manifestó.

Igualmente, recordó que el tiempo de pandemia y las medidas de restricción implementadas generaron traumatismos frente a los procesos pedagógicos y formativos de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad, por lo cual es de suma preocupación para este ente de control que se implementen medidas que atenten contra la garantía plena de este derecho.

Finalmente, recomendaron a la Administración Distrital incluir dentro de las excepciones del decreto a los vehículos de transporte escolar, para que estos puedan prestar su servicio durante la jornada.

Según el decreto, los vehículos que no estén exceptuados no podrán circular en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. “Se prohíbe la circulación de vehículos automotores de servicio particular, motocicletas; vehículos de servicio oficial, camiones y tractocamiones de servicio público y particular, dentro del perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali”, advierte.

De otro lado, se exceptúan de la anterior prohibición los siguientes grupos de vehículos:

Vehículos que conforman la caravana presidencial y las de funcionarios de alto nivel ejecutivo nacional, el vehículo oficial asignado al Gobernador del Valle del Cauca, el Alcalde de Santiago de Cali, los Embajadores y los Cónsules, cuyos países tengan tratados de derecho internacional vigentes con Colombia.

Vehículos adscritos al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública en los términos del artículo 216 de la Constitución Política, vehículos operativos de Migración Colombia e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cuyos vehículos sean destinados al traslado de procesados, debidamente identificados.

Vehículos de propiedad de cuerpo de bomberos, Defensa Civil colombiana y Cruz Roja, destinados únicamente a rescates y manejo de desastres, vehículos de Gestión del Riesgo y vehículos operativos del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dagma).

Cabe destacar que, además del 22 de septiembre, este año se haría otra jornada de Día sin carro ni moto, la cual está prevista para el 22 de noviembre.

La Secretaría de Movilidad espera que estas jornadas promuevan la bicicleta como medio de transporte alternativo. También se conoció que en las dos jornadas todos los servicios de transporte público como el Masivo Integrado de Occidente (MIO) y los taxis operarán sin restricciones.