“Que todos los acosadores sepan lo que les espera”: Clara Luz Roldán celebra captura de profesor de Bellas Artes

Diversas reacciones generó la captura en Cali del profesor Camilo Capote, envuelto en denuncias de estudiantes por presunto abuso sexual dentro del Instituto Departamental de Bellas Artes.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, reaccionó de forma efusiva al conocer que Capote, quien había sido suspendido de su cargo, fue detenido. El docente fue requerido por las autoridades el domingo 29 de mayo, cuando se presentó a su puesto de votación a sufragar en las elecciones presidenciales.

“La captura del señor Camilo Capote, señalado de abuso y acoso sexual de varias estudiantes de Bellas Artes, es ejemplarizante, que todos lo acosadores sepan lo que les espera, y que no tienen barra libre para abusar y acosar a las mujeres”, escribió Roldán en su cuenta de Twitter.

Reiteró sentirse afectada por los casos de abuso sexual denunciados en dicha institución que involucran a por lo menos dos docentes más y a por lo menos una docena de funcionarios del área académica. El escándalo, asegura, le ha provocado tristeza, indignación, y solidaridad con las víctimas.

“Sobre el caso de Bellas Artes, le he pedido a la Fiscalía General de la Nación máxima eficacia y rigurosidad en los procesos contra todos las personas señaladas, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, argumentó.

Añadió que desde la Gobernación del Valle del Cauca se van a robustecer las campañas contra el abuso sexual para incentivar a las mujeres a denunciar.

Enviado a la cárcel

Después de la captura, Capote fue presentado ante el Juzgado 28 Penal Municipal con función de control de garantías iba a llevar a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y revisar la solicitud de medida de aseguramiento en lugar de reclusión.

Elmer José Montaña, abogado de las víctimas de Bellas Artes, confirmó que a Capone le fueron imputados los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y acoso sexual, “cometidos contra estudiantes de ese plantel educativo desde el año 2014″.

Confirmó además que la jueza que estudió el caso avaló la solicitud y envió a Capote a la cárcel, desde donde deberá surtir su proceso judicial.

Las denuncias

Las denuncias de estudiantes del programa de Formación Juvenil y de Licenciatura en Artes Escénicas, conocidas por SEMANA, sindican al profesor Camilo Capote, quien hasta hace poco era coordinador del programa de formación juvenil de Bellas Artes, de haber aprovechado su posición para cometer los presuntos abusos.

Testimonios de las víctimas incluyen serias acusaciones: “En las clases me hacía actuar el personaje de manera sensual y luego me inducía a que me tocara”; “Camilo, nuestro profesor de confianza, estaba informado de una clase en la que el profesor José Fener Castaño nos hizo masturbarnos como ‘flores’”; “en una ocasión, Camilo Capote, con el pretexto de hacer arte, nos pidió a mis compañeras y a mí que nos quitáramos las camisas y el sostén, con la idea de madurar en ese aspecto, a los 14 años”.

Las denuncias de los estudiantes, recopiladas entre 2014 y 2021, han provocado plantones, marchas y cacerolazos afuera del Instituto Departamental de Bellas Artes, además de la suspensión de las clases en las facultades con docentes involucrados.

Ante la Fiscalía General de la Nación han sido instauradas denuncias no solo contra Camilo Capote, sino también contra los docentes José Fener Castaño y Juan Diego Monsalvo.