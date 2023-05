Radican nuevamente ante el Concejo proyecto Cali Distrito y su división en localidades

Luego de ser rechazado dos veces, la Alcaldía de Cali radicó este miércoles nuevamente ante el Concejo el proyecto Cali Distrito, que divide a la ciudad por localidades, para que haga trámite en primer debate en la Comisión de Plan de Tierras.

La iniciativa, vuelve por tercera vez en lo que va corrido del actual gobierno distrital. Como se recordará en el periodo marzo – abril la iniciativa tuvo apertura de estudio y mesas de trabajo con ediles de la zona rural y urbana, con quienes los ponentes Tania Fernández Sánchez, Richard Rivera Campo y Harvy Mosquera tuvieron encuentros para precisar detalles del articulado.

Asimismo, se pudo adelantar cinco comisiones en las que las Direcciones de Planeación, Hacienda, Jurídica, el Departamento Administrativo de Innovación DADDI y la gerencia de Cali Distrito, hicieron exposiciones respecto de la división en localidades, la parte operativa y la conformación de las Juntas Administradoras Locales para los siete territorios que propone el proyecto de acuerdo.

Vista panorámica de Cali.

Un tema sin resolver, pero que permanece en consulta, es la petición que hicieron los ediles de la zona rural de Cali, para tener dos localidades y no una. Por el momento no se sabe si los concejales Fernández Sánchez, Rivera Campo y Mosquera serían ratificados como ponentes para este periodo de sesiones extraordinarias.

¿Qué ha pasado con los otros proyectos?

Concejales de Cali hicieron control político a la ejecución de los recursos del empréstito aprobado vía Acuerdo Distrital en el año 2020, dinero con el cual se financiaron obras o proyectos movilizadores desde lo físico, lo institucional y el capital humano.

La concejal Ana Leidy Erazo Ruiz, citante del debate, cuestionó varios de esos proyectos por considerar que, si bien los recursos se han desembolsado, las obras avanzan lentamente. “Lo que más preocupa es que muchos de esos proyectos quedarán inconclusos y sin financiación para un nuevo periodo de gobierno”, agregó.

Erazo Ruiz recordó que al Concejo se le dijo, “que el empréstito era necesario para superar la pandemia del covid–19, que con la inversión pública se reactivaría la economía local y se limitarían los impactos negativos de la recesión, puesto que se recuperaría tejido empresarial y se reactivaría la empleabilidad”.

El monumento más emblemático de Cali desde una vista panorámica. - Foto: Foto: Archivo El País

“Entre las 25 propuestas figuran, Cali inteligente, Parque Tecnológico San Fernando, Parque Pacífico, Política de Protección Animal; Catastro Multipropósito, Plan Bicentenario (bacheo), Ecoparque Corazón de Pance, Plan Talentos (todos y todas a estudiar) y Fondo Solidario entre otros, se financian con recursos del empréstito y al alrededor de 398 mil millones de pesos están comprometidos, con un desembolso parcial de $170 mil millones”, sostuvo Ana Leidy Erazo Ruiz.

La cabildante cuestionó el plan de semáforos inteligentes. “Se nos dijo que serían 200 cruces semafóricos a intervenir, pero ahora se dicen que son solo serán 55″.

Según Planeación Distrital, las obras están entre el 30 y hasta un 70%, pero los informes escritos en ejecución presupuestal, dice la concejal Erazo Ruiz, van en contravía de la realidad de esas obras porque muchas no superan el 50%.

La cabildante citante recordó que a nueve meses de terminar el gobierno distrital, varias de las obras planteadas como proyectos movilizadores, no tienen mayor avance y las noticias no son favorables. “Algunas de esas obras no se ejecutarán y solo unas pocas avanzan, pero a ritmo lento”.