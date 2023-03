Reconocido ‘influencer’ de Cali habría golpeado a su expareja: la mujer lo contó todo

El influenciador caleño Johan Bello, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, fue denunciado por maltrato por su expareja. La mujer, a través de sus redes sociales, publicó imágenes que dan cuenta de presuntas agresiones físicas cometidas por el creador de contenido.

Valentina Quintero, la expareja de Johan, dijo que durante dos meses sostuvieron una relación que estuvo llena de regalos, pero también de malos tratos. El vínculo, asegura, terminó siendo “un desastre” tras al alcanzar su punto más álgido cuando el hombre, al parecer, la golpeó.

Quintero afirma que antes de tomar el valor de hacer pública la denuncia dudó mucho y trató de justificar la agresión sufrida.

Ella dice que el hombre la golpeó de forma premeditada, que en ningún momento se trató de un accidente. La agresión habría tenido lugar hace una semana, durante una discusión en la casa del creador de contenido.

A la mujer le quedaron rasguños, pequeños hematomas y un labio reventado luego de que Johan presuntamente la ahorcara, la cacheteara y le lanzara un celular al rostro. “Fue muy duro ese momento, me cogió del cuello de una forma... y me pegó, y se paró de la cama y tomó el celular con muchísima rabia y me lo tiró. Una persona así necesita un psiquiatra”, afirma Quintero.

La expareja del influenciador dio a conocer una conversación de WhatsApp en la que él acepta haberle lanzado el celular.

Este es el pantallazo de la conversación de la mujer y su presunto agresor. - Foto: Tomada de redes sociales

Asegura que las señales de que el hombre es violento estuvieron ahí, desde el principio de la relación, pero que tardó demasiado en verlas con claridad. “La primera señal fue un empujón por celos, lo justifiqué. La segunda, unas groserías por los mismos celos, y lo entendí. Lastimosamente, tuvo que haber una agresión física para recapacitar y asimilar la realidad en la que me encontraba. Su manipulación empezaba desde la tergiversación, haciéndome sentir culpable, diciendo “yo te hablé feo porque te lo merecías” y “si tú no haces eso, yo no te vuelvo a tratar así””.

La mujer dijo que el influenciador le reventó el labio cuando le lanzó un celular. - Foto: Tomada de redes sociales

La mujer también relata que el influenciador le contaba sobre supuestas actitudes negativas que tuvo con otras parejas y que no repetiría con ella. La relación, además de daños físicos, le dejó secuelas psicológicas.

Las atenciones que el creador de contenido tenía con ella la llevaron a soportar acciones nocivas. “Me convertí en una persona con la autoestima por el suelo. Mis ganas de trabajar no estaban, llevo dos semanas llorando y culpándome de cosas que no he hecho, me dejé llevar porque me llenaba de regalos, me demostraba la “fidelidad y atención” que siempre quise, y me conformé con eso e, incluso, me permitía salir con mis amigos con el fin de pelearme al otro día y hacerme sentir mal. Esa es la satisfacción de él, hacer sufrir a las mujeres y no sentirse culpable”, relató.

Valentina Quintero, la mujer que denunció a Johan Bello. - Foto: Tomada de redes sociales

Johan Bello publicó un comunicado en sus redes sociales de una firma de abogados que lo representa, anunciando acciones legales contra la mujer. Según la comunicación, la mujer será denunciada por falsa denuncia, en concurso con fraude procesal e injuria, bajo la premisa que las afirmaciones de Quintero no son ciertas y que el influenciador “es una persona íntegra y respetuosa”.

Además, el hombre responsabilizó a la mujer de cualquier atentado contra su vida, pues dice que tras la denuncia ha recibido diferentes amenazas. “Dejo en manos del CTI y la Fiscalía la acusación directa para que no busquen por otro lado”, concluyó.