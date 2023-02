Exjugador del América de Cali, Jaime Córdoba, se defendió tras acusación de abuso de su exesposa

En las últimas horas, la exesposa del futbolista Jaime Córdoba denunció a través de redes sociales que vivió maltrato físico y psicológico por parte del deportista.

Aunque están separados desde hace cuatro años, la mujer, identificada como Viviana García, aseguró que todavía recibe amenazas.

Viviana afirmó: “en el (momento) que le dije que no quería vivir más con él, se enloqueció y me empezó a amenazar, me dijo que me iba a dejar sin pelo, que me iba a echar ácido en la cara, que me iba a dar puñaladas, hasta el punto de obligarme a regresar a casa con mis hijos; me los quitaba para que yo cediera a todo lo que él deseaba”, contó Viviana.

Viviana García y Jaime Córdoba, exjugador del América de Cali. - Foto: Montaje Semana

Entretanto, el exjugador del América acudió a su cuenta oficial de Instagram para defenderse. “Es difícil esta situación, le dije a Viviana que hiciera algo público si creía que yo le iba a hacer algo. La verdad es que (ni) a ella ni a su familia soy capaz de hacerle daño”, dijo.

Sostuvo que lo único cierto de las declaraciones de García es que están separados desde hace cuatro años. “Su familia le tapa y de eso se han dado cuenta mis hijos que son grandes. La gente que me conoce sabe que nunca le he tocado un pelo, muchas veces comprobé cosas y nunca hice nada”.

También dijo: “Le mandé un video a la familia de ella ofreciéndoles disculpas porque quería parar esto. Desde que ya no juego fútbol profesional le dio por separarse, pero siempre todo queda inconcluso”.

Córdoba continuó: “Económicamente no le puedo brindar lo mismo de antes, entonces por eso sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo. Ella dice que operada produce más plata, tiene unas ideas diferentes a las mías. Tengo el vicio del trago, no lo he dejado del todo, a veces tomo y la embarro, pero nunca me meto con nadie; sí estoy buscando ayuda, un tratamiento para seguir adelante con mis hijos. A ella nunca le he dicho de puñaladas, en cambio, ella sí me ha sacado cuchillo”, dijo.

En los comentarios de la publicación, la madre del exfutbolista, Yolanda Taborda, le escribió: “Hijo, sé la calidad de persona que eres y sé que jamás le levantarías la mano a una mujer. Dios te bendiga”, expresó.

Mensaje que respondió Córdoba. “Jamás, madre, lo he hecho ni lo haré; antes, como sabes, varias veces me tiró hasta cuchillo, me quiso dar y su mamá y la pareja que es otra mujer igual me tiraron, pero por yo ser hombre, entonces eso sí no lo ven mal”, aseguró.

Jaime Córdoba también jugó en el Cortuluá. - Foto: Instagram: @jaimecordoba88

“Qué pena de todos modos pasar por esa situación, espero que Dios obre”, finalizó Jaime en el video.

Cabe recordar que Viviana mencionó que Córdoba llamaba a sus trabajos para que no le dieran empleo, y que constantemente insulta y amenaza a su familia.

“Me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó. Lo he demandado dos veces, he pedido ayuda a su familia, pero ellos dicen que él no es capaz de hacerme nada”, señaló.

Asimismo, sostuvo que en su sumisión permitió infidelidades, rechazo, humillaciones, malas palabras y tratos.

“No estoy acá para quejarme porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas sin darme cuenta de que nos hundíamos más. Para él era normal, y llegó en día que yo también lo vi así. Empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida. Me golpeaba, pero siempre he sido fuerte porque soy muy creyente en Dios y trato de estar estable por mis hijos, que son los que han tenido que sufrir todo esto; también soy humana y tuve mis fallas, nadie es perfecto”, expresó.

Viviana García - Foto: Facebook: García Vivian

García dijo que se ha ido para otras ciudades en búsqueda de su tranquilidad y de su salud mental, y actualmente se encuentra en Ciudad de Panamá, donde aún siente mucho temor.

“Siempre me decía que si quería dejarlo, tenía que irme del país y eso hice. Acá llegó con sus amenazas, sus malos tratos, engaña a las personas y las envuelve con sus mentiras; él mismo sabe que no está bien lo que hace, pero dice que no se puede controlar porque se le cruzan los cables”, sostuvo la mujer.