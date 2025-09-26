El caso del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años, ha dejado frío a más de uno. El hombre desapareció el 6 de abril de 2025 y días después sus restos fueron encontrados en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, sur de Cali.

Lo que ha generado más impresión es que las autoridades creen que uno de los involucrados en el crimen es Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima, quien fue capturado y posteriormente dejado en libertad pese a que le imputaron los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.

Jorge Humberto y Juan Carlos Uribe Bejarano. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil juancarlosuribeb

Poco a poco se han ido conociendo detalles del caso que ha generado gran asombro en la capital del Valle del Cauca. En las últimas horas, la emisora La FM reveló el supuesto plan que tendría el señalado determinador del asesinato.

De acuerdo con este medio, durante las audiencias que se llevaron a cabo, la fiscal indicó que Juan Carlos tenía toda la intención de abandonar Colombia.

“Juan Carlos ha considerado programar un viaje y dice que de vacaciones afuera del país, después de la realización del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, llevado a cabo en los primeros días del mes de septiembre”, señaló.

Para las autoridades no hay duda alguna de que el hombre ya tenía todo planeado para escapar y de esta manera huir de la justicia.

Sin embargo, esta información fue negada por el abogado del hermano de la víctima, quien dejó en claro que en verdad su cliente tenía planeado un viaje para irse de vacaciones.

Por lo mismo, negó que el hoy imputado estuviera detrás de este supuesto plan y remarcó que, desde el primer momento, ha colaborado con las autoridades para esclarecer el crimen.

Juan Carlos Uribe Bejarano, acusado del atroz crimen de su hermano, el abogado Jorge Humberto Uribe bejarano. | Foto: Redes sociales

“Irse de vacaciones es diferente a fugarse, sobre todo con quien tiene arraigo familiar y ha colaborado con la investigación”, dijo el defensor como respuesta a lo planteado por la fiscal que lleva el caso.

Alejandra Uribe, hija del reconocido empresario, aseguró que hay pruebas que apuntan directamente a que el determinador de la muerte de su papá es su propio tío.

Por ello, cuestionó que un juez lo dejara en libertad, pese a que, para ella, hay suficientes materiales probatorios que demuestran que es verdad la hipótesis hacia la que apunta la Fiscalía.

“Yo lo único que pido es que se haga justicia, que toda la verdad salga a la luz. (…) Es imposible lo que pasa hoy de dejarlo en libertad con todas las pruebas contundentes”, dijo en diálogo con Noticias RCN.

En ese sentido, la mujer indicó que esta decisión puede ocasionar que su familiar se escape y dañe todo el proceso que se viene adelantando en su contra.