Cali

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

Emcali ha puesto en marcha una estrategia para hacerle frente a las lluvias en Cali.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

27 de febrero de 2026, 4:32 p. m.
Pronóstico de lluvias en Cali.
Pronóstico de lluvias en Cali.

El territorio colombiano ha tenido que ser testigo de fenómenos meteorológicos extremos que han dejado afectaciones en distintos puntos del país.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Recientemente, el Ideam ha mencionado que en el mes de marzo se espera que las precipitaciones sean hasta un 41,6 % más intensas que en el mismo mes del año pasado.

Esto también genera preocupación en distintas ciudades, donde las lluvias pueden causar estragos y complicaciones en la movilidad.

Así se ve el cielo de Cali este 18 de septiembre.
Lluvias en Cali Foto: Jorge Orozco/El País

En respuesta a eso, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) han decidido emprender una estrategia para minimizar los impactos que pueden tener las lluvias en la ciudad.

Para ello, ha realizado una habilitación humana y técnica de recursos que faciliten una óptima respuesta ante las situaciones que pueden presentarse en medio de los fenómenos meteorológicos que puedan hacer presencia en la capital vallecaucana.

Emcali ha adelantado operaciones de despeje de escombros y sedimentos que puedan ser un obstáculo en distintos sistemas, como sumideros o desarenaderos.

Entre las zonas que han sido intervenidas está el Canal Oriental, que se ve afectado por la acumulación de escombros.

Hay que recordar que el día 19 de febrero diferentes barrios de Cali se vieron afectados por las lluvias que cayeron.

Entre estos barrios están: Montebello, Salomia, San Bosco, San Antonio, El Nacional, Siloé y La Merced.

En algunos puntos se registraron caídas de árboles y postes que, a raíz de los fuertes vientos, presentaron problemas.

El río Cauca, debido a las grandes precipitaciones que se han venido presentando, tuvo un crecimiento en su caudal que ocasionó que las autoridades tuvieran que declarar alerta naranja.

Las comunidades que se encuentran cerca de cuerpos de agua deben estar alertas ante cualquier orden de evacuación que se emita.

Para los caleños, el mejor aliado es la sombrilla este 18 de septiembre.
Emcali pone en marcha estrategia para hacerle frente a las lluvias en Cali. Foto: Raúl Palacios / El País

Nicolás Suárez Vallejo, subsecretario para el Manejo de Desastres de la Alcaldía de Cali, dijo: “las personas que viven en estos puntos deben estar alertas al perifoneo, a los llamados de emergencia, a las alertas que se emitan por parte de la Secretaría, y de esta manera poder salvaguardar la vida de los caleños y caleñas”.

Alcaldía de Cali y cooperación suiza entregaron una planta para el tratamiento de residuos orgánicos

Recomendaciones

Teniendo en cuenta lo que se ha informado por parte de las autoridades en cuanto a las lluvias que pueden arribar, se recomienda revisar diariamente los pronósticos del clima. De ese modo, usted podrá hacer una planificación de la jornada.

Se aconseja también llevar consigo paraguas o ropa impermeable, de acuerdo con lo que usted requiera.

Si usted ve que hay una situación de emergencia ocasionada por las lluvias, contacte inmediatamente a los cuerpos de emergencia. Usted puede ayudar incluso a salvar vidas alertando a los organismos competentes.

