Valle del Cauca: autoridades capturaron a tres hombres señalados de secuestrar a una mujer y exigir por su liberación $25 millones.

En las últimas horas, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal y Antiextorsión de la Policía (Gaula), capturó a tres hombres señalados de retener contra su voluntad a una mujer y realizar exigencias económicas superiores a los 25 millones de pesos a cambio de su liberación. Un Juez de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.

El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria (Valle del Cauca), cuando los presuntos delincuentes pretendían obtener el dinero producto de la extorsión. Sin saberlo, todos sus movimientos habían sido vigilados y controlados por las unidades del Gaula que permanecían encubiertas en el lugar.

“Una vez se produjeron las capturas en flagrancia, fueron incautadas dos motocicletas y tres celulares. Además, se pudo establecer que los implicados registraban antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado, estafa, e incluso, uno de ellos, se encontraba inmerso en un proceso judicial activo por porte ilegal de armas de fuego”, indicó la Policía.

De acuerdo a las actividades investigativas, la víctima habría sido retenida contra su voluntad el pasado 24 de enero, permaneciendo en esta condición durante 24 horas, cuando se logra su liberación.

“Sin embargo, las intimidaciones extorsivas continuaron, dando paso a este importante operativo contra las organizaciones criminales causantes de delitos que afectan la libertad personal”, señalaron las autoridades.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un Juez de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por secuestro extorsivo agravado y extorsión agravada tentada.

“Se invita a la comunidad a trabajar de manera articulada con las autoridades, en pro de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, denunciando cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165 y vinculándose a la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’”.

Un hecho similar se presentó en la ciudad de Armenia (Quindío), donde las autoridades avanzan en la investigación que permita esclarecer lo ocurrido con dos mujeres extranjeras que estarían involucradas en la extorsión de la que era víctima una mujer que se dedica al préstamo de dinero en esa ciudad.

La Fiscalía General de la Nación, confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero cerca al estadio Centenario de Armenia - Foto: Cortesía Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero cerca al estadio Centenario. Al parecer, las hoy detenidas recibieron $10 millones que le exigieron a la víctima para no atentar contra su vida, la de su hijo y la de su familia.

Frente a este caso, las extranjeras fueron capturadas en flagrancia por integrantes del Gaula de la Policía Nacional y presentadas a un juez de control de garantías, quien determinó enviarlas a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Las mujeres no aceptaron el cargo que les imputaron de extorsión agravada en grado de tentativa.

Comerciante víctima de extorsión, cerró su negocio

El municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se encuentra atravesando por una alarmante ola de extorsiones. Ante esta situación, un comerciante, a manera de rechazo, cerró su negocio con el objetivo de exigir a las autoridades aumentar las medidas que salvaguarden su integridad, la de su familia y empleados.

Asimismo, dentro de la medida que tomó, también decidió salir de la ciudad. “Tres veces me han amenazado. Me llegan mensajes de texto diciéndome que van a atentar contra mi vida, por eso tuve que salir de Tuluá e irme a otro lugar. No voy a colocar en riesgo mi vida ni la de mis empleados”, dijo la víctima a Blu Radio.

El comerciante aseguró que le enviaron tres mensajes de texto en los que fue amenazado y extorsionado. - Foto: Getty Images/ Flashpop

El comerciante también aseguró que le estaban pidiendo 18 millones de pesos, supuestamente, para no atentar contra su vida y negocio. Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la Nación está enterada de la situación, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuestas.

“Yo tengo mi familia en Tuluá y eso es lo que más me preocupa. Realmente ser comerciante es un peligro, increíble como se volvió la ciudad”, manifestó.

Al respecto, las autoridades indican que han estado adelantando diferentes operativos contra este delito, producto de ello, a finales de enero se hicieron efectivas 39 capturas en el municipio por microtráfico y extorsión.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, dio las declaraciones en medio de una rueda de prensa. - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

“Dentro de las acciones que hemos identificado y ejecutado en el municipio tenemos el Cartel de los Más Buscados, que en 15 días de intervención deja 39 capturas, cuatro de los del Cartel. Asimismo, cuatro vehículos incautados, un número importante de armas y de estupefacientes. Todo esto ha sido gracias al trabajo articulado con Ejército, Fiscalía, Policía, Gobernación y Alcaldía de Tuluá”, detalló Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, al término de un consejo de seguridad liderado por la Gobernación del Valle.